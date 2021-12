Presencia, ausencia y un comentario llamativo en el juicio contra Albaca

UNA AUSENCIA.- Al final Leticia Victoria Lebbos, la hija mayor de edad de Paulina Lebbos y querellante, no se presentó en el juicio contra el ex fiscal Carlos Albaca. Su abogada, Soledad Deza, explicó ayer que ella no pudo ingresar en la sala. En su alegato, Deza acotó que “Leti” había sufrido hasta el punto de iniciar los trámites para cambiar de apellido y con el fin de dejar de ser “la hija de Paulina”.

UNA PRESENCIA.- Bernardo Lobo Bugeau (foto), funcionario de la Justicia Federal de San Luis, ex abogado de la Nación y ex funcionario del Gobierno de José Alperovich, asistió a la lectura de la sentencia condenatoria de Albaca. Lobo Bugeau había declarado en el juicio como testigo en su condición de veedor de la causa “Lebbos” y de autor del informe que reveló las anomalías cometidas por el ex fiscal. Esa tarea resultó determinante para que la Corte Suprema abriera el sumario administrativo que, ocho años después, desembocó en el fallo de este miércoles.

COMENTARIO LLAMATIVO.- Al expresar sus palabras finales, Albaca aludió -sin identificarlos- a los testigos con fueros o privilegios constitucionales que se acogieron al beneficio de declarar por escrito. El ex fiscal justificó esa modalidad en el hecho “de que si comparecían y eran interrogados, podían autoincriminarse”, pero no dio más precisiones. Los testigos en cuestión son el ex gobernador y ex senador Alperovich, y los fiscales Alejandro Noguera, Diego López Ávila, Marta Jerez y Daniel Marranzino.