Edet modificó el cronograma de cortes programados de electricidad: fijate cuándo te toca

La empresa que brinda servicio de luz en la provincia, EDET, lleva a cabo una serie de cortes programados por zonas y horarios para esta semana.

Los cortes se deben, según la empresa, a los “inconvenientes estructurales y coyunturales en el sistema de abastecimiento eléctrico informados en los últimos días”. Es por eso que EDET emitió un comunicado de prensa para dar aviso a toda la sociedad sobre las restricciones que habrá en el suministro eléctrico durante toda la semana.

“Las restricciones tendrán una duración aproximada de una hora y se llevarán a cabo por zonas con el objetivo de administrar la demanda de manera ordenada y equitativa, lo cual permitirá evitar inconvenientes que afecten a mayor parte de la población”, dice el comunicado publicado por la empresa.

Este 28 de diciembre la empresa emitió un nuevo cronograma de cortes, más minucioso, más preciso, contemplando los grupos complementarios, en caso de que la transportista solicite una restricción mayor a la prevista.

Las restricciones anunciadas se iniciaron ayer y EDET tiene previsto que se extiendan durante todos los días hasta el domingo 2 de enero.

De todas formas, en el comunicado se aclara que existe la posibilidad de que algunas de las restricciones no se lleven a cabo, con el objetivo de evitarlas siempre que sea posible. Otro dato a tener en cuenta es el horario en que se realizarán y la posibilidad de que no se cumpla exactamente en la hora indicada: “por este motivo, y siempre buscando la forma más eficiente de cumplir con el objetivo de evitar mayores inconvenientes, algunas restricciones no se realizarán con exactitud en el horario previsto, pero siempre se respetará el orden establecido y la duración de las mismas”.

GRUPO 1

Capital: zona comprendida entre calles Uruguay, Maipú, Av. Sarmiento y Catamarca; Barrios: Don Bosco, Plazoleta Mitre, 20 de Junio, Ex Aeropuerto, Padre Monti, Villa Alem, El Bajo, Francisco de Aguirre, Los Andes, Villa 9 de Julio, Villa Urquiza, Ciudad Parque, Eudoro Araoz, Güemes, Sitravi II, Villa Luján, Jardín , Juan XXII, El Bosque; Banda del Río Salí: Barrios Aeropuerto, Cevil Pozo, Alberdi, El Ofempe, San Ramón, Santo Cristo; Yerba Buena: zona de Marcos Paz; Tafí Viejo: Nicolás Avellaneda, Próspero Mena, San Antonio de Padua, Tafí; Los Nogales: Natania, Praderas del Nogal, Cañada; Colombres: Barrios Santa Inés, Colombres, Colonia 3;

GRUPO 2

Capital: zona comprendida entre calles Santa Fe, Av. Avellaneda, Marcos Paz y 25 de Mayo; zona comprendida entre Av. Gobernador del Campo, Av. Soldati, Cuba y Av. Avellaneda; Barrios: Alto La Pólvora, Murga, SEOC, Villa 9 de Julio, Costanera Norte, El Parque, San Marcos, Sarmiento, Tiro Federal, 11 de Febrero, 200 viviendas Viluco, 8 de Marzo, AGET I y II, Ampliación El Molino, Barrancas del Salí, Mataderos, Nueva Costanera, San Roque, Villa Santa Rosa de Leales, Industrial Tucumán, Ciudadela, Ampliación Ciudadela, Floresta, Gente de Prensa, San Carlos, Aconquija, Bajo Hondo, Parque Guillermina y Parque 9 de Julio;

Las Talitas: Rivadavia, Sibantos, Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, 140 Viviendas, 250 viviendas Lomas del Solar, Galicia, Gráfico II, San Antonio, Lomas del Portezuelo, Loteo Previsión Social, Parque El Mirador, Parque Independencia; Colombres; Yerba Buena: zona comprendida entre Av. Aconquija, Av. Alfredo Guzmán, La Madrid y Zavalía.

GRUPO 3

Capital: zona comprendida entre calles España, 25 de Mayo, Corrientes y Catamarca; zona comprendida entre calles Córdoba, Balcarce, San Martín y 25 de Mayo; zona comprendida entre Av. Sarmiento, Av. Avellaneda, Corrientes y Rivadavia; Barrios: Ciudadela, Floresta, AGET, Alto América, Ampliación Padilla, Congreso, Farmacéuticos II, Las Américas I, Nicolás IV, Oeste II, Vergara, Alperovich, Belgrano, Los Álamos, Villa Luján; Banda del Río Salí: San Ramón, Santo Cristo, Fátima 1, 2 y 3 de la Aguada; Localidades: Los Pereyra, Las Cejas y Blanco Pozo.

GRUPO 4

Capital: zona comprendida entre calles Santa Fe, 25 de Mayo, Corrientes y Catamarca; zona comprendida entre calles Santiago del Estero, Junín, Córdoba y Salta; Barrios: Eudoro Aráoz, Güemes, Zenón Santillán, 2 de Abril, Copiat, Costanera Norte, El Parque, Brisas Ampliación El Parque, Obispo Piedrabuena, Parque Centenario, Villa 9 de Julio;

Las Talitas: BGH, San Gabriel, Villa Mariano Moreno, Loteo del Solar, Dignificar la Vida II, Loteo Previsión Social;

Banda del Río Salí: Barrio Alberdi; Alderetes: 20 de Junio, Norte (Ex loteo Serna), Loteo La Perla; Tafí Viejo: Lomas de Tafí I, Country Pinar I, Country Pinar II, Solar de Tafí;

Los Nogales: Barrio Cerrado Aire de Azahares, Country La Cite; Yerba Buena: zona comprendida entre Av. Aconquija, Zavalía, Boulevard 9 de Julio y Peñaloza.

GRUPO 5

Capital: zona comprendida entre calles Córdoba, Monteagudo, San Martín y 25 de Mayo; Barrios: Aconquija, Belgrano, La Mago, Mercantil, San Carlos, San José II, San Martín de Porres, Aguas Corrientes, Cerro de las Rosas, Echeverría, Feput, Villa Muñecas, 16 de Junio, Los Andes, San Agustín, Canal Norte, Villa 9 de Julio, Villa Urquiza, Arturo Illia, Obrero Municipal, Sitravi II; Los Pocitos; Alderetes: Barrio San Jorge;

Banda del Río Salí: El Palomar, Presidente Perón, San Antonio del Bajo, San Ramón, Soldado Tucumano;

Yerba Buena: Barrio Privado Buena Vista, Terrazas Park Residencias; Localidades: El Cadillal; Tapia; Raco; El Siambón; Los Planchones.

GRUPO 6

Capital: zona comprendida entre calles España, Suipacha, Av. Mate de Luna y Thames, Barrios Matadero, Obispo Piedrabuena, Villa 9 de Julio, Don Bosco, Murga, San Ramón, Villa San Jorge, Canal Norte, Policial; Las Talitas: Caritas, Este, Pinar de Roca, Barrio Privado Las Palmas, El Colmenar;

Yerba Buena: Barrio Privado El Tipal, Barrio Privado Los Cerros, Telefónico, Loteo Contadores, Country Jockey Club de Tucumán, Country Las Praderas Resort and Spa; San Javier; Horco Molle; Los Pocitos: Lomas de Tafí Sector VI, Sector VII, Sector VIII, Sector XI, Sector XIV, Sector XIII; Los Ralos: Los Ralos, Villa Rescate; Localidades: Colombres; Delfín Gallo; La Florida.

GRUPO 7

Capital: zona comprendida entre calles Marcos Paz, Balcarce, Córdoba y Laprida; Barrios Villa 9 de Julio, Villa Urquiza, Güemes, El Jardín, Los Cerros, San Martín de Porres, Sitravi II, Villa Luján, Ampliación Villa Muñecas, Alberdi Norte, Ampliación Kennedy, Echeverría, Los Andes, Modelo, Viamonte, Campo Norte Liceo Militar, Sector 128 viviendas;

Cebil Redondo: Barrios 188 viviendas, 21 de Setiembre, 210 viviendas, 240 viviendas, Barrio Cerrado Altos del Cevil, Islas Malvinas, Oeste III, Vial II, Loteo Alto de González; Los Nogales: Cañada; Los Pocitos: Barrio Diagonal Norte, Villa Nueva Italia, Vilago Country Club; Alderetes: Barrio Los Gutiérrez.

Localidades: Boca del Tigre; El Chañar y Cañada de Alzogaray.