Cartas de lectores II: Grietas

Leyendo la carta del lector Luis Salvador Gallucci, del 27/12, titulada “Grietas”, debo reconocer que en toda la historia de la humanidad, muchas veces el poder expuso las debilidades de quien lo ostentaba temporalmente, al punto de que muchos llegaron a creerse eternos y hasta salvadores de la Patria, como sucedió con los dictadores que soportamos desde 1930 hasta 1983. No es mi intención defender a las figuras de Perón y de Evita (es más, provengo del Radicalismo), ya que quedaron grabadas en el amor y el agradecimiento de su pueblo, pero me extraña que la indignación del lector Luis Salvador, no esté dirigida a que muchas calles, plazas y avenidas sigan llamándose Colón, una verdadera afrenta a nuestros pueblos originarios. O que no proteste porque las principales arterias de cada pueblo o ciudad de nuestra extensa República Argentina, lleven los nombres de Roca, Sarmiento y Mitre, cadenas que supieron colocarnos el centralismo porteño y la historia oficial, desvirtuando y hasta invisibilizando figuras como las de Dorrego, Artigas, Belgrano, Bernabé Aráoz y tantas mujeres y hombres que dieron sus vidas por nuestra aún inalcanzable Independencia y soberanía. Por supuesto que la grieta existió siempre, pero tiene que ver con algo mucho más profundo que un fanatismo por peronismo o antiperonismo, Sr. Gallucci: tiene que ver con la concepción de Patria Grande con industria y valor agregado (soñada por Monteagudo, Belgrano, San Martín y Bolívar) o con la del latifundio y la producción primaria (impuesta por el imperialismo que creó a las oligarquías sudamericanas, vigente hasta nuestros días). Esa es la verdadera grieta.

Javier Ernesto Guardia Bosñak

