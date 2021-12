Cristina ironizó sobre un fallo judicial: “llegó Papá Noel para Macri y su pandilla”

La vicepresidenta, Cristina Fernández, ironizó ayer en Twitter sobre la decisión de la Cámara Federal porteña de revocar los procesamientos de los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por supuesta “asociación ilícita” en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal realizadas durante el Gobierno de Mauricio Macri. “Regalito de Navidad de dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py para Macri y su pandilla. ¡Mamita!”, escribió Cristina en su cuenta y agregó: “¡Llegó Papá Noel!”. En un hilo de varios tuits, la ex jefa de Estado criticó la decisión judicial. “La Cámara Federal de Comodoro Py que durante cuatro años, con Bertuzzi -el camarista puesto a dedo por Macri- como personaje estelar, decía que yo era la jefa de ¡cuatro asociaciones ilícitas! -disparate jurídico-, ¡y que, además, en una de ellas estaban incluso mis hijos!, ahora dice, en tándem con el camarista Llorens -el que visitaba a Macri en Olivos-, que Macri como presidente, Arribas como titular de la AFI y Majdalani como su subdirectora no tienen nada que ver con el espionaje que desde la AFI -que depende directamente de la Presidencia- hicieron sobre mí, sobre opositores políticos, sobre dirigentes sindicales y hasta sobre miembros de su propia fuerza política”, escribió la titular del Senado. O sea que -prosiguió- los agentes de inteligencia de la AFI utilizaron recursos y logística del organismo “para espiar todos y cada uno de los objetivos que sólo le interesaban al mismísimo Macri, pero él, su amigo Arribas y su socia Majdalani no sabían nada y no tienen nada que ver. ¡Andá!”.

El martes la Cámara Federal porteña revocó los procesamientos a los ex titulares de la AFI que habían sido dictados por la Justicia Federal de Lomas de Zamora y sólo mantuvo el procesamiento de Majdalani por presunto “incumplimiento de deberes”, al entender que no había controlado la actividad de un grupo de agentes de ese organismo procesados por supuesto espionaje ilícito. La decisión fue adoptada por una mayoría conformada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con la disidencia de su colega Edurado Farah.

Llorens y Bertuzzi aseguraron que es débil la hipótesis que sostiene que hubo una asociación integrada por funcionarios de distintos organismos del Estado organizada para el espionaje ilegal y, por el contrario, refirieron que hubo espías de menor jerarquía que violaron la ley de inteligencia actuando de acuerdo a motivaciones personales. Es decir, la Cámara dio por probado que hubo un grupo de agentes de la AFI, cuyos procesamientos quedaron confirmados por violación a la Ley de Inteligencia, actuó por “intereses personales” y usó “recursos” del Estado de manera ilegal, pero descartó que hubieran trabajado de forma organizada o respondiendo a órdenes de sus superiores jerárquicos.