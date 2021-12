¿Tucumán debe modificar su presupuesto para 2022?

Lo sucedido la semana pasada en Diputados, con el rechazo de la oposición al Presupuesto 2022, repercutió a lo largo y a lo ancho del país. El oficialismo no supo cómo generar consensos a partir del disenso y se estrelló contra una realidad: ya no cuenta con la mayoría en el Congreso. A su vez, se abrieron interrogantes institucionales y políticos: ¿cómo repercutirá esta determinación en las provincias y municipios? ¿Se pueden ver afectados los fondos coparticipables? ¿Qué sucederá con las obras anunciadas o previstas para 2022?

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo (PE), Osvaldo Jaldo, tildó ayer a la oposición de “irresponsable y egoísta”, y reconoció que la situación le provoca inquietud. “Me preocupa cómo se comportarán los ingresos nacionales; Tucumán recibiría menos de coparticipación”, dijo.

El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, advirtió ayer que los gobernadores serán quienes deban definir si rehacen o no sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia. Entonces, ya que en Tucumán la Legislatura aprobó las previsiones de la provincia por $353.000 millones con parámetros fijados en el proyecto que se rechazó, ¿se debería modificar el Presupuesto 2022?

“No es una ley exacta”

Del lado del oficialismo, el presidente del bloque Frente de Todos (FdT), Roque Tobías Álvarez, recalcó que un presupuesto no es otra cosa que una suposición. “No es una ley exacta”, subrayó. Reconoció que posiblemente algunas de las inversiones que anunció la Nación para Tucumán no se vayan a concretar. De todos modos, rechazó que se tengan que hacer adecuaciones locales. “No creo que haya que revisar el Presupuesto bajo ningún punto de vista porque no es una cosa exacta, es presuponer cosas”, dijo. Agregó que confía que hasta marzo se logre consenso.

Juan Ruiz Olivares (FdT), titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, opinó que no es necesario reformular las previsiones. “No se va a tocar; nuestro presupuesto es equilibrado y con superávit. No podemos hablar de reformarlo porque consideramos que las pautas nacionales se van a cumplir, por más que no esté el Presupuesto. Se va a continuar con la recaudación y se va a reactivar la economía”, expuso.

Visiones disímiles

El legislador Walter Berarducci (PJS) opinó en la misma sintonía que sus pares oficialistas, aunque advirtió que el presupuesto provincial está “altamente condicionado” a los ingresos nacionales (el 77% es coparticipación y sólo el 23% es recaudación local). “A pesar de ese alto condicionamiento, considero que no es necesario reverlo. El Presupuesto es una previsión de ingresos y una autorización de gastos”, dijo. Respecto a lo ocurrido en Diputados, discrepó con los dichos de Jaldo. “Fue un ejercicio republicano de defender las atribuciones y las facultades del Congreso de la Nación. Fue un triunfo de la vigencia de la República”, dijo.

El radical José Ricardo Ascárate opinó que “los errores del Presupuesto nacional no pueden subsanarse en la formulación presupuestaria de cada provincia; somos un país federal”. A su vez, indicó que en el proyecto que se rechazó en Diputados había errores. “Deben modificarse todas las cosas observadas por la oposición para empezar a entender el concepto de división de poderes. Deben darse cuenta de que hay un país real, que espera medidas concretas; y que no puede ser sustituido por un país virtual que sólo ellos ven”, criticó.

Mario Casali recordó que Fuerza Republicana rechazó el Presupuesto y opinó que es importante que se modifique por ley . Planteó que al Ministerio de Educación se le redujeron $13.818 millones en dos años, lo cual hace imposible que una educación eficiente. Afirmó, a su vez, que la Secretaría de la Gobernación tiene una previsión de $9.000 millones, de los cuales “$5.600 millones son para contratar personal” mientras dure la pandemia. “Es una locura semejante cifra para que se gaste de manera arbitraria”, criticó.

El referente de Libres del Sur, Federico Masso, cuestionó las actuaciones que tuvieron el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en Diputados. “Desde ambos lados se echan culpas sin asumir las responsabilidades que cada uno tuvo para llevar a la Argentina a la crisis en que nos encontramos sumergidos, y como si eso fuera poco, tampoco buscan lograr un acuerdo. Lo que pasó en el Congreso fue vergonzoso”, dijo.