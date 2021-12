Macri, en medio de las internas en JxC: "No me anoto en ninguna carrera para 2023"

El ex presidente, Mauricio Macri, insistió con su postura de no expresar aspiraciones de liderar las boletas de Juntos por el Cambio (JxC) en 2023, en medio de un clima de tensiones políticas de la coalición opositora. En ese marco, el líder del PRO instó a bajar los niveles de confrontación interna, y redobló sus críticas hacia la administración peronista de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner.

"No me anoto en ninguna carrera para ser presidente en 2023", aseguró el ex jefe de Estado del período 2015-2019, durante una entrevista con La Cornisa, de La Nación +.

En contrapartida, y si bien valoró que se mantuviera "la unidad" luego de perder el centro del poder nacional, Macri afirmó que en JxC "no hay lugar para las peleas".

Al margen de los conflictos internos, el líder del PRO arremetió con dureza contra la gestión del Frente de Todos.

"El Presupuesto (2022) es impresentable", aseguró, en referencia a la iniciativa rechazada la última semana en el Congreso.

Además, dijo que "el Gobierno destruyó la confianza interna y externa de la Argentina". "Vimos improvisación, ineptitud, mentiras e inmoralidad", afirmó. Y, sobre Alberto Fernández, dijo: "¿Tiene alguna capacidad para escuchar? (...) Destruyó el valor de la palabra".

Por otro lado, Macri reclamó al peronismo "que devuelvan los impuestos". "El Gobierno sigue sin tener un plan económico", destacó.

"Van a intentar meterme preso, pero estoy tranquilo", admitió durante la entrevista. Y añadió: "La democracia no puede vivir sin la verdad y el populismo no puede vivir sin la mentira".

Más frases de Mauricio Macri

- "Tiraron las pruebas 'Aprender' al tacho de basura".

- "Si dejamos la educación en manos de (Roberto) Baradel no tenemos futuro".

- "Esteban Bullrich es un testimonio de una enorme valentía (...). Me siento orgulloso de haberlo tenido en mi equipo".

- "Quiero que los jóvenes estén acá" "Vamos a poder volver con poder, con aprendizaje, a construir un país que se incluya en el mundo".

- "Ya no es el 41 (por ciento de los electores), hay una mayoría que dijo 'esto no va más'".

- "(Creo que vamos" a acordar muchas cosas con (Javier) Milei y (José Luis) Espert".

- "Máximo y Cristina (Kirchner) hacen daño a la Argentina".

- "El oficialismo tiene que venir a acordar cosas sensatas".