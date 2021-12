Martín Bossi contó que Cristina Kirchner le pidió cambiar un detalle cuando la imitaba

Martín Bossi, uno de los invitados de Juana Viale a Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), recordó un pedido que le hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de ver sus imitaciones del reality de ShowMatch “Gran cuñado”, en el año 2009.

“¿Alguna persona que interpretaste alguna vez te pidió que no hagas algo de ese personaje o que lo interpretes de distinta manera?”, le preguntó la conductora en relación a las presuntas limitaciones a las que se enfrentaba a la hora de imitar a un personaje. Ante la negativa del humorista, y conociendo dos casos particulares, la nieta de Mirtha Legrand reformuló su pregunta: “¿Y de los políticos…?”.

Entonces, el artista recordó un llamado que recibió la producción del programa de Marcelo Tinelli luego de que personificara al aire a la expresidenta. “Cristina (Fernández de Kirchner) llamó a la producción del programa y se reunieron conmigo”, contó Bossi ante la mirada atenta de los invitados.

El humorista reveló que la política argentina cuestionó que usara “chatitas y no tacos” para imitarla. Por lo que Juanita, intrigada, quiso saber cómo terminó la historia. “Fue en el 2009. Era un nene de 20 pico, hace diez años”, ironizó con su edad, el artista de 47 años, y luego recordó qué sucedió en aquella tensa reunión de producción.

“Yo dije, que macana me mandé. Llamaron, y pensé: ‘Me tengo que ir del país’. Era un chiste por supuesto porque estábamos en democracia, y siempre tuve libertad para trabajar, pero esa vez dije: ¿Con qué me van a venir?”.

A la hora de hacer el reclamo, Bossi contó que el grupo que acompañaba a Cristina hizo un balance y observó una particularidad en la imitación del artista. “Me dijeron: ‘Hay gente de la señora que vio que usted no usa tacos’. ‘Les digo no, con tacos mido 1.90, parezco Martin Palermo en el 2000′. Y pidió que por favor use tacos, porque chatitas no”.