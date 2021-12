Conmovedoras palabras de despedida, tras la muerte del doctor Jorge Arcuri

Todavía muchos no logran salir del estupor: murió Jorge Arcuri. Murió en un accidente doméstico: tropezó con una mesa, se cortó con un vidrio una arteria.

Tenía 46 años y como especialista en oncología acompañó a muchos pacientes tucumanos a batallar contra el cáncer. Eso se sintió en los mensajes de dolor y cariño que se multiplicaron en las redes cuando se conoció su deceso.

La comunidad médica de luto: falleció el oncólogo Jorge Arcuri

Ángela Castillo, lectora, de LA GACETA, escribió: "No puedo creerlo, el lunes tenía consulta con él, el doctor más delicado que puedan imaginar. Profesional excelente, tan humano siempre preocupado por cada paciente. Siento mucho su pérdida, deja un vacío enorme en cada uno de los que tuvimos el gusto de conocerlo, gracias por ayudarme a transitar el momento más difícil de mi vida. QEPD, es tan injusta su partida".

Nélida dijo: "Eligió una especialidad por lo más dolorosa y la supo hacer esperanzadora para todos sus pacientes".

"Mi amado doc. Jorge Arcuri. Un alma luminosa. No tengo consuelo. Salvaste mi vida y la de mucha gente. Nos vimos hace tan poco, eras mi sostén, mi amigo, el que me dio siempre fuerzas para seguir. Descansa en paz Jorgito ¿Por qué DIOS? Rezo y abrazo a su familia", escribió Toti Carrasco.

Fabi Dantur, expresó: “Hasta siempre mi querido Dr. Jorge Arcuri. Gracias no solo ser mi médico, sino un amigo, mi paño de lágrimas, siempre estuviste en todo momento, sosteniéndome, dándome ánimos… hasta me soportabas molestándote por tonteras por WhatsApp. Estarás en mi corazón por siempre!”.

Sofía Hautecoeur escribió: "Te conocí un 11 de diciembre de 2016. Llegaste a mi primera quimio terapia con un ojo morado... (Habías chocado con el auto el día anterior) cuando te vi pensé mierda si así empezamos este viaje no sé cómo lo vamos a terminar.... Al final del primer ciclo de quimio ya no tenía cabello, cuando fuiste a verme te pregunté me va a volver a crecer y me dijiste si quédate tranquila que va a crecer de nuevo... Tus palabras para mí eran la verdad absoluta. Así transcurrieron 4 meses de quimio y 5 años de controles hasta que un 7 de octubre de 2021 fue mi última consulta... Te pregunte que más tengo que hacer y me dijiste NADA MAS (por debajo del barbijo se notaba que sonreías) te di el último abrazo feliz de que todo haya salido bien como me lo habías prometido el primer día. Excelente médico pero mucho mejor persona. Hasta siempre mi dr."

El Dr. Santiago Bella, presidente de la AAOC, expresó: "Querido Jorge, compañero entrañable, con tu inesperada partida nos dejás inmersos en un enorme dolor... imborrable amigo te saludamos con amor y estaremos cerca de los tuyos".