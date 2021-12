Robaron tres autos de una guardería en barrio Norte

“Me llamó el dueño diciendo que uno de los autos desaparecidos era el mío”, expresó Brenda Gettar una de las víctimas del robo de vehículos que ocurrió este jueves por la noche en Monteagudo al 600, en barrio Norte. Los vehículos fueron encontrados gracias al GPS que tenía uno de los rodados.

El robo en banda se llevó a cabo en una guardería ubicada en Monteagudo casi esquina Marcos Paz, el cual tiene un local drugstore al lado. Según contaron las víctimas, es el mismo dueño de ambas propiedades.

Tres hombres entraron a este lugar alrededor de las 22 horas, por lo que se puede ver en el video de la cámara de seguridad obtenida por la Policía, y mientras uno de ellos saca los juegos de llaves de varios vehículos, los otros dos sujetos se acercan adonde estaban estacionados los autos sustraídos. Según Brenda, los ladrones eligieron los vehículos mensualizados. “Por supuesto que además de nuestros autos, todos los días entran y salen otros vehículos para estacionar por hora. El problema es que a cada rato cambian de cuidador de la guardería. Al dueño si lo conocemos y es una buena persona”, agregó la mujer.

“No suelo sacar tanto mi auto. El dueño me llamó el viernes a la mañana”, dijo la víctima. Ella contó que desde marzo deja estacionado su vehículo Chevrolet Sonic y que jamás tuvo inconvenientes. “Dejamos las llaves puestas porque es una de las reglas en ese lugar, mas que nada supongo porque necesitan correr los autos”, dijo.

Otro damnificado fue Jorge Padilla a quien le robaron una camioneta Volkswagen Amarok blanca, quien había la dejado estacionada ese día cerca de las 19. Ayer por la mañana cuando fue a retirarla para poder ir a trabajar en zonas rurales, se dio con que el rodado no estaba. “Salí desesperado a la puerta pensando que estaba estacionada afuera y nada. Lo llamé a mi jefe porque es una camioneta de la empresa y lo puse al tanto de la situación. Esa camioneta tiene un GPS, un sistema de rastreo entonces el pudo ver adonde estaba la camioneta. Fui hasta la comisaría primera para hacer la denuncia y fuimos a la zona adonde nos marcaba el GPS”, expresó Jorge. Según dijo, los vehículos robados ya estaban en un desarmadero. “Calculo que iban a esperar un tiempo, si nadie los reclamaba los desarmaban”, agregó el hombre. Jorge vive en la misma cuadra en donde sucedió el hecho y asegura que es la primera vez que sucede algo así. “No sabemos si alguien dejó el portón abierto… entraron tres tipos y los llevaron”, dijo.

Según le dijo la Policía a las víctimas, los vehículos se encuentran en buenas condiciones y se quedarían en revisión. Jorge al ver el video de seguridad, pudo detectar que todavía en su camioneta se encontraba la sillita de su bebé. “La camioneta es usada para trabajo, pero me ayuda con mi mujer y mi hija. Menos mal que no la sacaron. Uno siempre es precavido, pero no te imaginás que te pasen estas cosas. En la zona si hay arrebatos. Uno tiene que seguir trabajando, pero te dan ganas de irte del país. No podes estar tranquilo porque en cualquier momento te sacan todo. Si tenía mi camioneta personal, no la encontraban porque no tiene GPS”

“Se rumorea en la zona que fue un ex empleado. Cuando cierran los chicos del drugstore a la noche le ponen el candado. No sabemos que puede haber pasado”, agrega Brenda con respecto al robo. “Para mi era una cuadra muy segura mas que nada por el sanatorio San Lucas, me sentía bien dando vueltas con mi hija. Ahora tengo que planearme otro panorama. ¿Qué opinas cuando ves esta filmación de que tres tipos entraron como si nada y se llevaron en caravana los tres autos?”, agregó la mujer.

Otra de las víctimas fue Noemí Soberón de 65 años, quien también descubrió que su Volkswagen Suran no estaba en la cochera. La mujer es vecina de la cuadra y según dijo a la Policía, hace un año que abona esta guardería para proteger a su vehículo durante el día y la noche. Las víctimas realizaron la denuncia de lo ocurrido en la comisaría 1ª y en la causa intervino la Fiscalía de Robos y Hurtos I. (Producción Luciana Nadales).