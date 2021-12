San Martín: sabe bien de qué se trata

“Es un club muy grande y con el desafío de querer ascender. Además, conozco cómo trabaja Pablo (De Muner) y su cuerpo técnico”, aseguró el delantero Milton Céliz, sobre cuáles fueron sus motivos para llegar a San Martín.

Luego de unas rápidas negociaciones, la dirigencia logró abrochar tres refuerzos y uno de ellos, es el atacante de 29 años. El técnico De Muner, con la reciente renovación de Lucas Cano y a la espera de saber qué sucederá con Marcelo Estigarribia, ahora tendrá otra variante en el ataque. Aunque el ex Tigre, pese a no ser específicamente un centrodelantero, también tiene su aporte goleador.

“Me siento cómodo por todo el frente de ataque. También jugué mucho por afuera, tanto por izquierda como por derecha. La verdad, que me adaptaré a lo que me pida Pablo. No hay drama de la posición, mientras sirva para ayudar al equipo”, aseguró el nacido en Laferrere.

Céliz llegó al “Santo”, con el objetivo de ascender a la Liga Profesional. Reto que ya cumplió recientemente con Tigre, al mando de Diego Martínez. Allí, el “Tanque”, pudo marcar tres goles en 11 partidos para festejar el ascenso contra Barracas Central en cancha de Banfield.

Con All Boys, en 2019, también consiguió saltar de categoría, pero esta vez de la Primera B Metropolitana a la Primera Nacional. En el conjunto “albinegro”, Céliz tuvo su mejor nivel, con un total de 29 partidos y siete goles.

“En los últimos años jugué todos los partidos, salvo en Tigre, en el que disputé la mayoría. Pero en las últimas cinco fechas, tuve una molestia y eso me complicó”, dijo Céliz. “Ascendí con All Boys y con Tigre. Sería hermoso conseguir otro ascenso. Vamos a luchar por eso. No hay dos sin tres”, añadió sobre sus deseos para 2022.

El delantero, caracterizado por ser dinámico, tener un buen remate y juego aéreo, compartió plantel con Abel Luciatti, ex jugador del “Santo” del aquel equipo que logró los 44 puntos, bajo las órdenes de la dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez. El defensor le comentó a Céliz sobre San Martín, aunque el atacante, ya vivió en carne propia lo que es La Ciudadela, los días de partidos. La última vez que pudo ver el estadio colmado fue cuando Tigre derrotó por 2 a 0, a los dirigidos por Pablo De Muner. En ese encuentro, Céliz sólo pudo disputar un minuto, ya que ingresó en tiempo de descuento. Sin embargo, se pudo tomar un tiempo para observar las tribunas. Sin pensar que su destino en unos meses sería con la camiseta “rojiblanca”.

“Abel me habló muy bien del club y de la hinchada también. Igual no hace falta que me hable de eso, ya que jugué varias veces en contra y es un espectáculo. Tremendo lo de la gente de San Martín”, afirmó Milton.

Ahora el “Tanque” tendrá la posibilidad de sumar más minutos, dejar atrás la lesión que lo marginó un poco de las canchas e intentar conseguir un objetivo que conoce muy bien.

El delantero fue pedido de manera expresa por “Tomate”. A la espera de conocer a sus nuevos compañeros, se entrena en un predio de Laferrere, en Buenos Aires, sabiendo que esta es una nueva oportunidad en su carrera como profesional.

“Uno siempre busca la mejor versión y así será para seguir creciendo. Es otra posibilidad muy linda por el desafío”, cerró Céliz.

Vienen por Diarte

Los dirigentes de Belgrano, club que también milita en la Primera Nacional, estarían dispuestos a pagar la cláusula de Lucas Diarte, cercana a los US$50.000 para quedarse con los servicios del lateral para la próxima temporada.

Se sortea la Copa

El próximo miércoles 22, en el predio de Ezeiza, desde las 15, se realizará el sorteo de los 32avos. de final de la Copa Argentina. Del torneo participarán 15 equipos de la Primera Nacional y San Martín formará parte del cuadro final.