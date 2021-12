Supermercados Comodin crece en Tucumán con la apertura de la cuarta sucursal

Alberdi S.A. sigue afianzando su posición en el NOA con la apertura de una nueva sucursal en la ciudad de San Miguel de Tucumán. La empresa inaugura el nuevo local en un punto neurálgico de esta capital, siendo esta la cuarta sucursal en la provincia y convirtiéndose en la sucursal numero 27 para la firma.

Al completarse esta apertura la empresa jujeña contará con veintisiete sucursales distribuidas entre las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, donde busca posicionares como empresa regional líder afianzando su alianza con los mercados regionales y productores locales, los cual bien desarrollando en este último tiempo.

Este nuevo local cuenta con una superficie de 2.500 metros cuadrados, en Av. Belgrano al 3300 de la provincia Tucumana. Con servicios nuevos e innovadores como take away de compras on line multiplataforma que funciona a trevés de una integración con pedidos ya, lo que permite que tengas tu pedido en 1 hora en tu hogar esto comparando a través de la página web de Comodin www.comodinencasa.com.ar. Además cuenta con de cajas de auto cobro, cajero automático y punto de pago de factura de una primera marca.

La empresa abrirá el local de ventas el viernes 17 de diciembre a las 08:00 hs, con la presencia de autoridades, amigos y colaboradores, para luego dar apertura al público del nuevo local comercial.

Cabe destacar que con esta apertura se abre la creación de 40 nuevos puestos de trabajo directo que se suman a los 100 ya existentes en la provincia de Tucumán.

Alberdi S.A. actualmente cuenta con más de 1.000 trabajadores y 26 sucursales. Según datos de la empresa, los locales son visitados diariamente por alrededor de 23.000 clientes por día y esperan aumentar la confianza y fidelidad de sus clientes a la marca.

Sin dudas esta empresa llego para quedarse y expandirse en la región.