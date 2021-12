Bono para jubilados: cuándo se paga y cuánto cobran los que no reciben la mínima

El presidente Alberto Fernández y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron hoy el pago de un bono de fin de año para 4,6 millones de jubilados y pensionados.

Según informó el Gobierno, la medida impactará en los ingresos del 63% de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de los beneficiarios de las pensiones no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El bono se pagará entre el 20 y 30 de diciembre según terminación de DNI, y será de $8.000 para las jubilaciones y pensiones de hasta $29.062.

En tanto, aquellos que tengan ingresos previsionales entre un haber mínimo ($29.062) y $37.062, recibirán la diferencia hasta completar este último monto.

“Estamos convencidos de que vamos en el camino correcto y vamos a insistir hasta que los jubilados tengan una jubilación digna”, enfatizó el Jefe de Estado acompañado también por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y decenas de jubilados y jubiladas.

Además, reflexionó: “no es posible que en un momento en que la Argentina crece más del 10 %, ese crecimiento no llegue a todos por igual”. Porque “si el crecimiento no llega a todos, no es un buen crecimiento”, manifestó el Presidente. A lo que agregó: “Tenemos que recuperar el salario real y el ingreso real de los jubilados y jubiladas”.

Este bono de fin de año se suma a los tres anteriores que se otorgaron a lo largo de 2021 en los meses de abril y mayo, por $1.500 cada uno, y en agosto, por $5.000.

Cronograma de pago del bono, según terminación de DNI:

- 0,1 y 2 el 20/12

- 3,4 y 5 el 21/12

- 6 y 7 el 22/12

- 8 y 9 el día 23/12.