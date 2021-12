Transgénero, bitcoin y poliamor se sumaron al diccionario de la RAE

La Real Academia Española (RAE) actualizó por quinto año consecutivo su diccionario online y sumó más de 3.800 modificaciones en términos como poliamor, transgénero, gentrificación, bot, criptomoneda o bitcoin

Muchas de estas acepciones fueron ampliadas en sus sentidos tradicionales y formales o, incluso, incorporadas por primera vez al registro lingüístico, demostrando cómo los hablantes asimilan los cambios de época.

En esta nueva edición del "Diccionario de la lengua española" (dle.rae.es) se realizaron 3.836 acepciones, adiciones y enmiendas relativas a tecnología, gastronomía, géneros, sexualidades, y como no podía ser de otro modo, derivadas de la pandemia, tales como cubrebocas o hisopado.

La lengua es dinámica y cambiante, y en ese movimiento los hablantes son los primeros en transformarla. Está claro que en esa variedad está su riqueza y por eso, se dice, la lengua siempre está en disputa.

La actualización 23.5, que responde al balance de este 2021 de la mayor obra lexicográfica académica, la RAE incorpora modificaciones que escapan a la mera convención u orden lingüístico porque funcionan como expresión del clima social, de un signo de época, de significados que se comparten en charlas de café, en la calle, en el transporte. Claro que esa adhesión no está exenta de conflictos, de omisiones u ausencias.

Si bien la RAE se ha pronunciado en contra del lenguaje no binario, no desechó términos que transitan en los discursos, como poliamor para referirse a "relación erótica y estable entre varias personas con el consentimiento de todas ellas" o las adiciones a la palabra transgénero que se la identifica como "dicho de una persona: Que no se siente identificada con su sexo anatómico".

Otros dos términos que agregó son cisgénero o pansexualidad, en la primera en vinculación a "dicho de una persona" que "se siente identificada con su sexo anatómico", mientras que pansexualidad se define como "atracción sexual hacia cualquier individuo u objeto", entre otras breves definiciones que incorpora el diccionario a propósito de estos términos.

En la conferencia de presentación de esta versión, la directora del Diccionario de la lengua española, Paz Battaner, explicó que la actualización es un trabajo de académicos de todas las instituciones de la RAE en España y América, que revisan las palabras que se recogen en línea e intercambian convenciones y acepciones para definir novedades y modificaciones.