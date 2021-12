Seguridad: mejor en Villa 9 de Julio, regular en San Cayetano

La “invasión” de policías en patrullas de a pie a los barrios cumple un año. La Villa 9 de Julio, que tradicionalmente fue un lugar con alta tasa de conflictos, parece más tranquila al tener en su corazón la sede del programa Cuadrantes de Patrulla, dicen los jefes policiales, que anuncian que las estadísticas muestran una baja en los índices de violencia.

El programa, que ya cuenta con casi 1.200 agentes, consiste en el recorrido de los policías por los diferentes barrios. En estos días se ha ampliado por el barrio Manantial Sur. El director General de Prevención Ciudadana, comisario inspector Jorge Mastafá, explicó que el plan “está funcionando a pleno, de modo eficaz y con perspectiva de mejora”.

- ¿Cuántos policías están en funcionamiento?

- 1.140 policías trabajando actualmente en todo San Miguel de Tucumán.

- ¿Cuántos cuadrantes o barrios abarcan?

- 74 cuadriculas abarca; de esas, 65 están en funcionamiento. Lo que pasa es que según el proyecto original eran entre 20 y 23 policías por cuadrícula, porque no son todas exactamente iguales. Varían en dimensiones. En algunos lugares ocupan varias cuadras más, otras menos. Lo importante es que se hizo una importante distribución inteligente del personal, conforme al mapa del delito, al estudio que hay sobre los lugares en donde han venido ocurriendo situaciones de ilícitos, se ha reforzado con personal policial.

- En qué zonas cree que ha resultado y en cuáles no, o falta reforzar?

- En líneas generales ha resultado eficaz en todos los lugares; la prueba de ello es Villa 9 de julio donde los índices delictivos han bajado notoriamente. Porque ahí incluso está instalada la base operativa del Cuadrante de Patrullas, en calle Blas Parera al 400. Entonces, se imaginará que ahora la zona está llena de efectivos policiales; hay mucho flujo que va y viene. La Villa 9 de Julio está invadida por agentes policiales que recorren las diferentes calles. La zona que nos está faltando reforzar, junto con el servicio de emergencias 911, es la zona sur, adonde está ubicada la comisaria 4a, en donde ya hemos tenido reuniones para trabajar en esa jurisdicción.

- ¿Se reunieron con los vecinos de San Cayetano?

- Nosotros trabajamos mucho con los vecinos, charlamos y nos interiorizamos. Hay problemas intrafamiliares, disputas y que a veces tienen desenlaces no esperados. Esas son las situaciones que queremos atender en la jurisdicción de la comisaría 4a. Le cuento que la tasa de homicidios bajó y en líneas generales casi todos los delitos también. Siguen ocurriendo hechos, son problemas que hay que seguir atendiendo. Nos preocupan mucho. Y una forma de ser más eficaces y de conocer bien qué es lo que sucede, es conocer desde el vecindario hablando con los vecinos. No nos olvidemos que nuestro personal policial trabaja en conjunto con todo el sistema integrado de emergencias, llámese Motorizada, Grupo Especial de Apoyo Motorizado, Grupo Operativo Motorizado de Tucumán, Dirección de Seguridad Vial, Guardia Urbana, Dirección de Visualización y Monitoreo y el área de patrulleo de San Miguel de Tucumán. Todos trabajamos de un modo integral, nos ayudamos mutuamente. A través de una herramienta GPS, se desplaza un móvil hacia la emergencia y también estamos utilizando nuevas tecnologías, como es el caso de Alerta Tucumán, que está trabajando en conjunto con la Policía, y a esto le sumamos el importante aporte que hacen las comisarías y otras unidades como la Dirección General de Investigaciones, la de Drogas Peligrosas, el área de informaciones especiales. Se está trabajando en conjunto, no solo en San Miguel de Tucumán sino en toda la provincia.

- ¿Se está trabajando en el interior, o cuándo lo harán?

- Estamos trabajando, dando charlas. En la Unidad Regional Sur, en la Oeste. Hay empleados policiales en Aguilares, Concepción, Tafí Viejo, Monteros, Famailla, Bella vista, Lules, Yerba Buena, Las Talitas, Alderetes, La Banda del Río Salí. Ellos están al tanto, hablamos el mismo idioma.

Es importante la nueva iniciativa que tiene este Ministerio de Seguridad de la incorporación de nuevas tecnologías, un parque automotor que se va a incorporar y están a la orden del día las teorías criminológicas que se aplican para mejorar la seguridad. Tenemos mucho acercamiento al ciudadano y soy optimista; esto día a día va a ir mejorando.

Grupo de Whatsapp

En estos días trabajaron con los vecinos de Manantial Sur. “Se creará un grupo de whatsapp con los vecinos para estar en permanente comunicación con ellos y se acordó identificar a las personas que hacen vigilancia nocturna. Los vecinos también plantearon la falta de iluminación y el problema de las casas que no se entregan y presentan malezas. Vamos a articular con la Municipalidad y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) por estos temas”, dijo el subsecretario de Seguridad, José Ardiles. (Producción periodística: Luciana Nadales).