"Sorprende que casi el 40% de las personas estaba desprotegida contra el coronavirus"

El ministro de Salud de la Provincia, Luis Medina Ruiz, destacó el aumento de vacunados que hubo en Tucumán desde que se implementó el pase sanitario.

“El 2 de diciembre comenzó a aumentar la afluencia de tucumanos a los nodos y hoy estamos diciendo con satisfacción que hemos superado las 200.000 dosis colocadas. El objetivo del pase sanitario implementado por el gobernador es que las personas concurran a los nodos, se protejan, se coloquen segundas dosis, y la de refuerzo. También estamos viendo con mucha sorpresa que, entre un 30% a 40% de las personas que concurrieron se colocaron por primera vez la vacuna y que estaban totalmente desprotegidas", comentó el titular de la cartera sanitaria.

Siguiendo esta línea resaltó que hoy en el nodo Autovac llegaron personas mayores que no estaban vacunadas y con esa primera dosis, en 15 días van a generar inmunidad que los va a proteger parcialmente hasta tener la segunda dosis: "eso permite que siguan cuidándose, además de usar el barbijo, cuidar la higiene de las manos y no estar con personas sintomáticas. Des esta manera van a tener la posibilidad de no hacer un cuadro grave".

“Hoy es el momento, tenemos todas las vacunas disponibles en los nodos, tenemos el personal dispuesto que cumple técnicamente en forma impecable las prácticas de la vacuna, por lo que tienen que acudir al nodo más cercano solo con su DNI", sentenció.