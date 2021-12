En octubre se le cayó un árbol encima y aún no se puede mover

El 26 de octubre pasado, Maximiliano Celerino se detuvo en el parque 9 de Julio ante el avance del viento. Frenó su motocicleta porque le había entrado tierra en los ojos. En esos instantes, se bajó y escuchó que algo se quebraba. De pronto, un árbol se le vino encima y lo aplastó.

Agentes de la Policía socorrieron al joven que no podía moverse. Luego, llegó la ambulancia para trasladarlo hasta el hospital Centro de Salud.

Un mes y medio después, Celerino “todavía permanece en cama” porque aún no puede recobrar la movilidad corporal. “Mucho no puedo hacer. Tengo fracturas en el omóplato, en la clavícula y en el hombre. Se me cortó una arteria, sufrí un derrame interno y casi pierdoel brazo”, describió en una charla con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play. "Casi pierdo la vida", reflexionó.

El joven revivió su desgracia nuevamente, al enterarse que cinco niños habían sido asistidos por traumatismos y otras lesiones tras la caída de otro árbol. “Se me hizo un nudo en la garganta y se me vino a la cabeza ese árbol que se me había venido a la cabeza. Sé lo que están pasando las criaturas y los familiares”, expresó.

Conocé la historia de Celerino en este video de LG Play, en el que critica también la posición de la Municipalidad de la capital ante su reclamo.