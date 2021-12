Cartas de lectores I: Bernabé Aráoz

Con el único interés de hacer un aporte a la tarea revisionista de Bernabé Araoz y de los datos que hacen a su historia, siento la insoslayable responsabilidad de expresar la siguiente acotación. En LA GACETA del domingo se publicó la foto de una pintura del retrato del Coronel Bernabé Araoz (también el 05/09/21), sin señalar su origen y/o su autoría. La foto corresponde a la pintura que conservo de mi patrimonio y que fuera donada por el historiador y periodista Dr Carlos Paez de la Torre (h), hace más de 20 años, quien la incluyó en La Historia de Tucumán publicada por aquel entonces. Cabe destacar que la obra fue realizada por el artista y profesor universitario Enzo Lampasona, aunque no aparece su rúbrica en la pintura. Hace pocos días me manifestó que la firmará y me confió datos muy sobresalientes e ingeniosos sobre cómo logró recuperar la imagen del rostro del gran tucumano, merecedor de nuestro reconocimiento como prócer nacional. En su lucha, especialmente la del 24 de septiembre de 1812, hubo muchos esfuerzos y sangre monteriza y simoqueña rural al lado del General Manuel Belgrano, con la protección de la Virgen María de las Mercedes, patrona del ejército argentino y de la ciudad capital, así como de los pueblos de Medinas y de Simoca. Y fue aquí, cuando el 2 de septiembre de 2016, en ocasión del acto municipal por el Bicentenario de la Independencia, en El Rosedal-Museo de Simoca, cuando el historiador José María Posse Posse hizo el anticipo de su libro “Bernabé Araoz, el tucumano de la Independencia” (cuya tapa muestra la foto en colores). Previamente presentó el libro “María Pampa” (relatos y devocionario del Tucumán), con palabras y canciones dedicadas al destacado hombre de Monteros. Ojalá pronto sea ley su reconocimiento como Héroe de la Independencia y lo tengamos presente en todo el ámbito nacional con el orgullo y la memoria de los tucumanos. Hace cuatro años en la Feria del Libro (CABA) fue muy destacado y se promovió la vigencia de un gran museo de los tucumanos, pero la respuesta fue y es la indiferencia. O sea, nuestro interés y dedicación por nuestra historia, tradición y costumbres, debe estar más allá de todo. Una forma de expresar nuestro respeto y gratitud por nuestros ancestros.

Lito Ledesma Fiad

Congreso esq. Mitre

Simoca