Sergio Berni: "Estoy muy alejado de Cristina Kirchner"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, confesó que luego de las elecciones legislativas se distanció de la vicepresidenta, Cristina Fernández Kirchner, y cuestionó algunos aspectos del Frente de Todos (FdT).

Durante su participación en La Noche de Mirtha (El trece) el funcionario reveló que la imposibilidad de llevar adelante una interna en las elecciones primarias de septiembre en el oficialismo es uno de los motivos del distanciamiento.

"Ese es uno de los motivos por los cuales estoy tan distanciado, por sobre todas las cosas, del espacio político en el que milité 34 años de mi vida, que es el kirchnerismo", reveló.

Y añadió: "lo que pasó en estas últimas elecciones dejó discusiones con heridas todavía abiertas y muy profundas”, sobre las cuestiones que generaron esta situación y aseguró que él tiene “una visión más largoplacista, no tan concentrada".

Berni, a pesar de su distanciamiento con la expresidenta, destacó que es persona con mayor visión política de la Argentina.

"Yo he sido muy crítico de lo que fue la campaña electoral del gobierno del cual formo parte. Me parece que un gobierno es exitoso cuando piensa en el futuro y no en una elección", consideró.

Por último, aseguró que el oficialismo “no tiene ejercicio” porque “el peronismo nunca gobernó en una coalición”. "Se debería hacer para proyectar una nación, fortalecerla y obtener objetivos, no para los comicios", cerró.