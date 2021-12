Cartas de lectores VI: “mondo cane”

De la inmensa cantidad de videos que circulan en Internet diariamente, referidas a peleas y discusiones acontecidas en los barrios de la periferia de las distintas ciudades del mundo, yo detecto en el acto, sin necesidad de ver las imágenes, cuando la reyerta es en los alrededores del Gran Tucumán. Me basta escuchar, sin ver, las escenas reproducidas. ¿Cuál es la clave de esto?: los perros. Basta que dos personas discutan, o haya una pelea entre varios, ya se arma un lío de aquellos entre los perros. Pareciera ser que toman posición en el desentendido. Y arman una trifulca entre diez contra diez o algo parecido, que merece más ser filmada que la de las personas. Yo no uso celular, pero, a la noche, cuando nos vamos a dormir, mi señora mira las noticias policiales que extrañamente son de su agrado. Yo escucho lo que ella está mirando y no me hace falta preguntarle dónde sucedió eso. Porque las jaurías que le ponen música de fondo a los entuertos, me confirman que lo que aconteció es en Tucumán. Son tantos los perros que se suman a las disputas, que hasta pareciera verlo en el entrevero a alguno de los “famosos” del barrio, ya fallecido. Es más: “hay casas en las que nunca se supo que hay perros, hasta que un día…”. Cosas del “mondo cane”, perro mundo en el que vivimos.

