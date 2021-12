Fabiola Yañez habló de "una Navidad muy especial" en la Quinta de Olivos

La primera dama Fabiola Yañez anunció "una Navidad muy especial" en la Quinta Presidencial de Olivos en referencia a su dulce espera de un varón, en el marco del día en el que tradicionalmente se arma el arbolito de Navidad y suele servir de feriado en los países católicos.

Cada miércoles 8 de diciembre familias de todo el mundo desempolvan los ornamentos navideños para decorar el tradicional pino, símbolo de la Navidad, durante el día en que se conmemora la Inmaculada Concepción de María. En esta ocasión, las redes sociales se inundaron de imágenes del armado de los arbolitos, entre ellos las de la primera dama Fabiola Yañez.

Desde su perfil de Instagram, Yañez se mostró feliz durante el armado del pino navideño en la residencia presidencial, y mostró cómo lo fue armando, con ornamentos azules y guirnaldas plateadas, pero con un detalle particular: unos pequeños escarpines que se sumaron a la decoración.

"Todo listo para una Navidad muy especial", fue el mensaje publicó la actriz y periodista esta tarde junto a un emoji de un bebé y un arbolito de Navidad, un post que se llenó de mensajes cálidos y otros de tinte político.

Al ritmo de la típica canción de habla inglesa "We wish you a Merry Christimas, and a Happy New Year" (Te deseamos una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo), la primera dama destacó la "navidad muy especial" de la familia presidencial que esperará un nuevo integrante que se espera que nazca a mediados de abril del 2022.