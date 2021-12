Verano, pase sanitario y requisitos: ¿Qué se necesita para viajar a cada provincia de la Argentina?

El sector turístico nacional está expectante ante el inicio de la temporada 2022. Con las restricciones para volar al extranjero, se espera una importante demanda de viajeros dentro de la Argentina. Y, a la hora de planificar las vacaciones, los veraneantes no sólo deberán asegurarse traslado, alojamiento y recreación; en tiempos de pandemia, es clave tomar nota de las medidas sanitarias que rigen en el punto de destino.

A pesar del incremento en los contagios de covid-19 registrado a nivel nacional, no están previstas disposiciones drásticas para el turismo. Así, cumpliendo con los requisitos y protocolos establecidos en cada caso, las 24 jurisdicciones del país mantienen en funcionamiento la actividad.

Hay algunas pautas generales a tomar en cuenta antes de emprender el viaje.

La primera: es clave tramitar el Certificado Turismo, que otorga el Gobierno nacional (hacé clic acá para gestionarlo). Se lo lo puede llevar impreso, descargado en el celular o en la aplicación Cuidar (las autoridades sugieren descargarla y mantenerla actualizada).

En segundo lugar, en los próximos días comenzará a regir el sistema del pase sanitario en toda la Argentina. Si bien la medida ya está vigente en Tucumán, cada jurisdicción tendrá la potestad de adecuar y de ampliar la implementación de la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación -para mayores de 13 años- para el acceso a lugares y eventos de concurrencia masiva. Se estima que entre fines de 2021 y principios de 2022, el pase sanitario ya estará vigente en todo el país. Además del carné físico, se puede utilizar la versión digital, que se puede descargar de Mi Argentina.

Además, durante el viaje y al llegar a los lugares de destino, se recomienda respetar los protocolos y las medidas de cuidado; entre ellas, estar atentos a posibles síntomas de covid-19 y consultar de inmediato a un especialista; utilizar el barbijo -en especial, en lugares cerrados-; y mantener la higiene de manos y la distancia social de dos metros con personas que no formen parte de la "burbuja".

¿Cuáles son las medidas que rigen en cada distrito del país?

Catamarca

Las autoridades no requieren el Certificado Turismo, ni PCR negativo, ni seguro de viaje covid-19. Sí es obligatorio el uso del barbijo en toda la provincia, pero todas las actividades están habilitadas. De todos modos, cada municipio mantiene distintas restricciones o requerimientos, por lo que es aconsejable chequear este sitio web antes de viajar.

Ciudad de Buenos Aires

Para el turismo interno, no se requiere el Certificado Turismo, ni el PCR negativo ni otros documentos. Todas las actividades están habilitadas, pero todavía rigen los protocolos; podés acceder al detalle haciendo clic acá.

Chaco

No te piden el Certificado Turismo, pero sí tenés que solicitar el Pasaporte Chaco (gestionalo aquí). Están todas las acitvidades habilitadas. Con limitaciones para circular durante la noche, antes de ingresar tenés que tramitar el permiso provincial a través del sitio oficial de la provincia. Para más detalles, podés hacer clic acá.

Chubut

Sí te piden el Certificado Turismo. Pero no hacen falta el PCR negativo. Todas las actividades están habilitadas. El sitio web oficial cuenta con todos los detalles sobre los protocolos y los requisitos para cada actividad, además de vías de contacto para que te saques cualquier duda.

Córdoba

Es obligatorio el Certificado Turismo, pero no requieren PCR negativo. Están todas las actividades habilitadas. Aquípodrás ingresar al sitio oficial de Turismo de Córdoba.

Corrientes

No te solicitan el Certificado Turismo, pero sí el certificado de covid-19, aunque también podés presentar el carnet de vacunación o un certificado de que recibiste el alta de covid-19. Tenés que completar una declaración jurada y sacar el permiso de circulación en la página del Gobierno de Corrientes. No es necesario contar con cobertura sanitaria, y están habilitadas todas las actividades. Para más información, hacé clic acá.

Entre Ríos

Sí te piden el Certificado Turismo, pero no hace falta presentar el certificado de covid-19 negativo ni contar con cobertura sanitaria. Para más información, podés entrar al sitio web de Turismo de la provincia.

Formosa

No hace falta el Certificado Turismo. Pero sí hay requisitos para el ingreso. Al llegar a la provincia tenés que presentar un Test de PCR (no detectable) o un Test rápido (no detectable) de hasta 72 horas previas al ingreso. También deberás presentar una declaración jurada y un consentimiento (copias por duplicado) que podés descargar acá. Además al ingreso te realizarán un test rápido de control, al quinto día de tu estadía, un PCR de control, y al décimo día otro PCR de control. Estarán exceptuados quienes tengan el esquema completo de vacunación y quienes se hayan recuperado de Covid-19 en los últimos 90 días y deberán acreditarlo con el alta médica o la constancia del SISA. Con respecto a los protocolos, los podés consultar haciendo clic acá.

Jujuy

Es necesario contar con el Certificado Turismo. No se requieren PCR negativo, ni seguro de viaje covid-19. Para consultas, podés ingresar al sitio de Turismo de Jujuy o llamar a los números 0388-4221343, 0388-4221325 o 0388-4221326, internos 101/102/103.

La Pampa

No piden Certificado Turismo ni PCR negativo. Pero hay ciertas restricciones. Por ejemplo, los encuentros sociales están suspendidos. No está permitida la circulación de personas entre las 2 y las 6.30. Todas las actividades deben finalizar a la medianoche, excepto la atención en locales gastronómicos, que estarán abiertos hasta las 0.30. Además, si el ingreso a la provincia es entre las 6 y las 23, deberás presentar el permiso nacional de circulación; si es fuera de ese horario, deberás presentar el permiso de personal esencial para poder circular.

La Rioja

Es obligatorio presentar el Certificado Turismo. Además, tenés que presentar test negativo (test rápido de antígenos) no mayor a 72 horas. Si llegás por vía aérea y no contás con ese estudio, se te realizará de forma gratuita en el aeropuerto. Están exceptuadas las personas menores de 18 años; las vacunadas con una o dos dosis (tenés que presentar certificado de vacunación), y las personas con alta médica de covid-19 (tenés que presentar certificado médico). Para más información, podés hacer clic acá.

Mendoza

Te piden el Certificado Turismo, pero no es necesario contar con PCR negativo ni seguro de viaje covid-19. Para más información, hacé clic acá.

Misiones

Te solicitan el Certificado de Turismo. No es necesario el PCR negativo ni seguro de viajero. No están habilitadas ciertas actividades, como los masivos y los boliches. Además, existen restricciones para ingresar: es obligatorio descargar la app Misiones Digital para Android en Play Store o para IOs en App Store y realizar la autoevaluación de síntomas de covid-19, que sirve como Declaración Jurada. Para más datos, ingresá al sitio oficial.

Neuquén

Es necesario contar con el Certificado Turismo. No piden el PCR negativo, y todas las actividades están habilitadas. De todos modos, hay restricciones para ingresar: deberás solicitar el permiso en laApp Cuidar, y la circulación nocturna está vedada (entre 0 y 6). Más información, en el sitio oficial.

Provincia de Buenos Aires

Se requiere el Certificado de Turismo. No piden PCR negativo ni seguro de salud que cubra covid-19. Cualquier duda, podés consultar en la web del Gobierno bonaerense.

Río Negro

Es necesario descargar la aplicación “Circulación RN” y registrarte. El pedido de seguro de viaje covid-19 o cobertura sanitaria es opcional, según el municipio (consultá haciendo clic acá).

Salta

Te piden el Certificado Turismo. No hace falta PCR negativo ni seguro de viajero, y están todas las actividades habilitadas. Podés consultar el sitio web oficial.

Santa Fe

Se requiere el Certificado de Turismo y, además, tenés que registrarte en la aplicación oficial de la provincia. No es necesario el PCR negativo; sin embargo, al ingresar, es importante llevar el comprobante la reserva. Cualquier duda, por este link se accede al sitio de Turismo de Santa Fe.

Santa Cruz

No hace falta el Certificado Turismo. Sin embargo, hay ciertos protocolos. Si llegás por vía aérea o terrestre es obligatorio para los mayores de 16 años contar con al menos la primera dosis del esquema de vacunación 14 días previos al ingreso a la provincia. Si no cumplís con el requisito tenés que presentar certificado de hisopado negativo realizado en las últimas 72 horas. Además, tenés que tramitar el permiso provincial, completar la declaración jurada y tener a mano tus reservas. Podés consultar otros detalles haciendo clic acá.

Santiago del Estero

No te piden el Certificado de Turismo. Si ingresas por vía aérea, podés necesitar un PCR negativo. Si no lo llevaste, en el aeropuerto te hacen un test rápido cuya gestión está a cargo del Estado provincial. También tenés que completar una declaración jurada. Para más información, entrá al sitio oficial de Turismo o del gobierno santiagueño.

San Juan

Se requiere el Certificado de Turismo. Pero no piden PCR negativo ni seguro de covid-19.

San Luis

Se solicita el Certificado Turismo, aunque no es necesario el PCR negativo. La circulación nocturna está limitada.

Tierra del Fuego

Hace falta el Certificado de Turismo, y también el seguro de covid-19. Es importante tener a mano los comprobantes de las reservas, aunque no piden el PCR negativo.

Tucumán

Necesitás Certificado de Turismo. Te pueden pedir un PCR negativo (72 horas previas a tu llegada) si ingresas por vía terrestre desde provincias que no son del norte -rige un convenio regional- y sin alojamiento habilitado o prueba de hospedaje en un domicilio provincial. Para más información, podés hacer clic acá.