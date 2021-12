La cantante de "Damas Gratis" se fue del grupo denunciando matratos

Romina Lescano, voz femenina de Damas Gratis, anunció a través de las redes sociales su desvinculación del grupo de cumbia y acusó malos tratos por parte de su hermano Pablo, líder de la banda.

En Instagram, la mujer expresó que "lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo. ¡Los voy a extrañar!". "Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor", agregó luego.

"Hace 23 años vengo aguantándote porque sos mi hermana"; "No te soporto más"; "No vengas más"; "Sos un dolor de huevos"; "Devolvéme los dos millones que perdiste", son las frases que Romina subió en las historias.

La cantante formó parte de Damas Gratis por 23 años y el reclamo de los 2 millones de pesos se debe a que en 2004 sufrió el robo por U$S 680.000 de una caja de seguridad de Pablo Lescano que ella administraba.