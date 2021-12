Wanda Nara quiere que el niño pastelero haga la torta del cumpleaños de uno de sus hijos

Desde que irrumpió en Twitter mostrando sus tortas, el niño Joaquín Nahuel se ganó el corazón de muchos de los usuarios de esa red social ya que tiene 10 años y sueña con ser pastelero para poder pagarse una cirugía de la piel. Sin embargo, fue atacado por algunas personas y su madre decidió cerrar la cuenta.

"Soy la mamá de Joaco. Sepan disculpar, pero ya no va a tener Twitter. Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado, yo entiendo que Twitter sea así, pero es un nene y esto le está haciendo mal! Empezó con preguntas y es por eso que empecé a revisar", contó la mujer la semana pasada.

Ante esa situación, varios famosos se pronunciaron al respecto y defendieron al niño. Una de ellos fue Eugenia "China" Suárez, quien les pidió a sus seguidores que vayan a dejarle mensajes de amor.

EL NIÑO PASTELERO. Nahuel Joaquín tiene 10 años.

Ante la enorme cantidad de muestras de afecto que recibió Joaquín en las últimas horas, el niño subió un video de agradecimiento: "decidí que voy a seguir, que no voy a dejar que nada ni nadie frustre mi sueño, que voy a darle para adelante. Y le quiero dar un consejo a los que están pasando por lo mismo que yo: que sigan para adelante, que luchen por lo que quieren, que no dejen que nada ni nadie impida sus sueños y que yo soy fuerte y ustedes también lo son y que una discapacidad no nos hace ni menos ni más", expresó.

Entonces Wanda Nara compartió el video en su cuenta de Instagram y le pidió que haga una torta para el cumpleaños de su hijo.

"Me encantaría que puedas hacerle la torta de cumpleaños a mi hijo en Argentina. Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños. Puedes lograr todo lo que soñás y más", escribió la empresaria.