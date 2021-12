El deporte tucumano siempre va al frente

Nardolillo es dueño del mundo y también del gol

“Esto es una locura”, se excusó vía Whastapp Ignacio Nardolillo. Desde la lejana ciudad de Bhubaneswar, en India, el jugador de San Martín está descubriendo de qué se trata ser campeón mundial. “Pasáme todo lo que quieras, pero no sé si respondo ahora”, escribió. Lo que sucede es que, por más que hayan pasado varias horas, recién empezaban los festejos más íntimos por la obtención del título Mundial Sub-21. Los Leoncitos, con “Nacho” desde el comienzo, derrotaron a Alemania por 4 a 2 en la final del torneo.

SELFIE MUNDIALISTA. Nardolillo (segundo adelante) festeja apenas terminó la final. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO

“Cuando llegue allá, va a ser otra locura”, dijo imaginando Nardolillo. Es que los mensajes que recibe en su celular y las repercusiones en las redes sociales le dan la pauta que cuando arribe a “El Jardín de la República” la fiesta continuará. “Será el momento de festejar con la familia y amigos”, explicó. Todos sus compañeros y él se merecen muchísimas horas de festejo porque hubo complicaciones de por medio para llegar a India. La clasificación lograda en el Panamericano de Chile tuvo un episodio de aislamiento por coronavirus, rearmado del plantel e incertidumbre porque el torneo se afrontó con un equipo de emergencia. Por eso es que la coronación se disfruta de un modo especial.

Los Leoncitos debutaron con una contundente goleada sobre Egipto (14-0). La sexta conquista “albiceleste” fue lograda por Nardolillo. Luego Argentina perdió frente a los germanos, única derrota en India, y avanzaron a la última fase tras ganarle a Pakistán por 4-3. Nuevamente el tucumano aportó a la causa marcando el tercer tanto. Tan buena fue la acción goleadora de Nardolillo que, primero, su tanto fue uno de los siete seleccionados para competir por el premio al mejor gol del Mundial y después fue elegido como tal. Según el Instagram de la Federación Internacional de Hockey el triunfo fue por un margen pequeño. Es que la media vuelta que “Nacho” ejecutó casi al borde del área, prácticamente de espalda al arco, tuvo rivales de altísima calidad.

Pasada la fase de grupos, en cuartos de final, Los Leoncitos dieron cuenta de Países Bajos (2-1), que llegaba invicto y con la chapa de gran candidato. Francia fue el rival de unas semifinales que se definieron con shoot outs (3-1), tras igualar sin goles en el período regular. En la final del torneo, Argentina no sólo derrotó al seleccionado más ganador de la historia, sino que superó con creces un trámite de juego dramático: estuvo en ventaja hasta el último cuarto, le empataron y retomó la ventaja, aunque con dudas, a 20’ del cierre. Así Los Leoncitos celebraron una victoria que equipara el logro conseguido en el Mundial de Rotterdam 2005.

Los Naranjas estuvieron cerca del bicampeonato

Y no pudo ser. Los Naranjas no consiguieron retener la corona y se quedaron sin la posibilidad de alcanzar el bicampeonato consecutivo del Seven de la República, que se disputó entre el sábado y ayer en Paraná. cayeron en la final de Oro por 26 a 14 frente a Buenos Aires.

NO PUDO SER. Los Naranjas jugaron un gran torneo y sólo Buenos Aires lo superó.

Tucumán tuvo, en el tramo final, la oportunidad de empatar o pasar al frente, pero los de la Urba defendieron con uñas y dientes su ingoal y en un contragolpe terminaron de sentenciar la historia. Antes, en la primera parte, las “Águilas” borraron al ultimo campeón con un parcial de 19 a 0. Los Naranjas, heridos, tomaron las riendas de la segunda etapa y lograron ponerse a tiro con los tries de Santiago Paz Posse y Agustín Cortés, más las conversiones de ambos por parte de Nicolás Alviso para quedar 19 a 14 abajo. Eso duró hasta que Buenos Aires pudo salir del asedio al cual los sometía el conjunto de Francisco Aráoz, Ezequiel Faralle y Ricardo Gravano, para así cerrar el partido a su favor y alzarse con la corona.

Igual la producción del seleccionado de Tucumán fue muy positivo, ya que en cuartos de final superó por un ajustado 17 a 12 a Entre Ríos A, y en semifinales dejó en el camino a un duro equipo como lo es el de Córdoba, al que goleó 29 a 7. Antes, en la fase clasificatoria, jugada el sábado, les habían ganado a Entre Ríos B, San Juan y Misiones por 41 a 0, 35 a 5 y 36 a 7 respectivamente.

Los titulares de la final fueron: Santiago Paz Posse, Lisandro Agüero, Agustín Cortés, Ramiro Jiménez, Luciano Chipitelli, Joaquín Bustos y Conrado Agüero.

Buenos Aires vuelve a levantar la copa luego de seis años. La última vez fue en 2015, cuando sumaba su cuarto título al hilo (desde 2012). Con este, las “Águilas” suman 16 campeonatos en total, seguidos por Rosario con cinco, Capital Federal y Cuyo con tres. Tucumán, Córdoba y Salta lograron dos cada uno.

Los otros campeones fueron: Copa de Plata para Entre Ríos, que derrotó a San Juan 19 a 7, en tanto que la de Bronce quedó en manos de Mendoza, que le ganó 26 a 12 a Mar del Plata.

Las Naranjas festejaron

No todo fue tristeza en el búnker tucumano ya que el que aportó la cuota de alegría fue el seleccionado femenino, que en esta nueva modalidad de 15 para ellas (que se puso a prueba en Paraná), derrotó en la final por apenas un try (5-0) a Córdoba.

El partido fue durísimo y por momentos trabado, impreciso y con pocas emociones. Es una nueva forma de disputa para ellas y será hasta que vayan adaptándose al ritmo de 15 contra 15.

El título del Veco se va a Córdoba

Tala se quedó con el 34° Veco Villegas. En el partido final, si bien empató 23 a 23 frente a Tucumán Rugby, logró el campeonato gracias al triunfo del viernes, con bonus, frente a Lawn Tennis (22 a 0). Es la primera vez que los “Rayados” conquistan este torneo. Posiciones finales: 1° Tala, 2° Tucumán Rugby, 3° Marista de Mendoza y 4° Lawn Tennis.

Golf: Núñez 19°; “Pigu” se desplomó

La edición 115 del Argentina Open (del PGA Tour Latinoamérica), llegó a su final y los cuatro tucumanos en carrera, tras unas largas y extensas rondas, pasaron por todo tipo de experiencias. En Nordelta, el yerbabuenense Augusto Núñez, tres veces ganador en el Tour y mejor jugador del año en 2019, finalizó como el mejor del grupo: 19°, con una tarjeta total de 285 (-3). Por su parte, el debutante del PGA, Martín Contini, escaló cinco posiciones y cerró la última ronda 34°, con 287 (-1). En la misma posición, quedó Andrés Romero, con 287 (-1) y ocho doble bogeys. Sorprendentemente, “Pigu” bajó 32 posiciones, luego de una gran tercera ronda, donde había quedado 2° y pintaba para campeón (llegó a ser líder ayer). Y anteúltimo en la tabla general, se ubicó César Monasterio, con 299 (+11). Por otro lado, el cordobés Jorge Fernández-Valdés fue el campeón y ganó una plaza para el Open Británico 2022.

En voley, bronce para Pérez

La selección femenina de voley Sub-23 obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Cali y Valle (Colombia). Las Panteritas vencieron a las locales por 3 a 1. En el equipo dirigido por Martín Ambrosini estuvo la jugadora formada en Pellegrini Voley, Nicole Pérez (camiseta N°1 en la foto). Argentina finalizó en el 6° puesto del medallero.