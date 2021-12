Encuentro becarios FURP: 100 integrantes de la Fundación en nuestra provincia

Al principio, en 1970, fue una fundación de jóvenes para jóvenes y luego se transformó en un grupo de análisis de los problemas del país y de los caminos futuros, con programas de debates para jóvenes universitarios y graduados. “El objetivo es de integración. Tratar de demostrar que más allá de las diferencias ideológicas, de vida, económicas y demás, hay posibilidad de armonizar con gente que quiera ir adelante y llegar a una solución que sea buena para el país”, explica Martín Dedeu, presidente fundador. Muchas figuras de alto impacto en la vida pública argentina han pasado por los encuentros de la Fundación Universitaria Río de la Plata, que convoca reuniones anuales en el “País federal” y un viaje, por lo general a EEUU, para conocer el funcionamiento de sus instituciones. “Hay jóvenes de todo el país, pero además de todos los partidos –dice Lourdes Puente Olivera-. Intentamos que haya también de todos los sectores: un sindicalista, un empresario, alguien del mundo tecnológico… la experiencia en el grupo es descubrir en el otro a alguien que está peleando por el país, reconocer en el otro el mismo compromiso. Creo que en esos debates se bajan muchos prejuicios, les abre mucho la cabeza”. Este fin de semana se dieron cita en Tucumán becarios y ex becarios -unos 60 tucumanos y 30 de otras partes del país- junto a directivos y ex directivos. Un grupo -Dedeu, Hugo Danesi, Eduadro Lepíscopo, Puente Olivera, Jorge Bolañez Mitre, Adrián Díaz Critelli y Rodolfo Lira- visitó LA GACETA para dar a conocer el encuentro y dio la definición de esta Fundación: “respeto, tolerancia, diálogo franco, amor al país. Acá no hay chicana política, esto es defensa de la democracia”.