“No se puede escapar a la crisis que vivimos”

“Este disco no estaba planeado -le confiesa Agustín González Goytía a LA GACETA-. Hace dos años lanzamos ‘El camino’, mi primera producción junto a José Villafañe y Paulo Vera, y estábamos dispuestos a salir a tocarlo con la banda durante 2020. Pero llegó la pandemia, me quedé en Tucumán, y en medio de la incertidumbre de esos primeros días de aislamiento empecé a producir maquetas de nuevas canciones”.

Así surgió “Geografía existencial”, que hoy será presentado en vivo en el Centro Cultiral Virla (25 de Mayo 265) con un show que comenzará a las 20.30. De la grabación -disponible en las plataformas de música- participaron Matías González Goytía, Juliana Isas, Soledad Maurín, Nicolás Peralta, Pupy Nagle y Alejandra Mizrahi.

- ¿Qué búsquedas estás realizando?

- Para mí fue un desafío hacer nuevas canciónes y sentirme cómodo para grabarlas ya. Las del disco anterior, cuando las registramos, tenían ya varios años y estaban maceradas en nuestra imaginación. Las nuevas composiciones son mas largas y, por ende, hay más espacio para trabajar arreglos y ampliar lo sonoro; no tienen mucho apuro y se planchan en el espacio. La idea de la producción siempre es trabajar en base a lo que más le convenga a la canción sin importar el estilo, abordarlas de la manera mas desprejuiciada posible.

- ¿Cuáles son las geografías que encontraste y qué te muestran?

- Pensaba en esos lugares a los uno siempre vuelve y están cargados de recuerdos e historias que constituyen una pertenencia al lugar que se habita. Una calle, la plaza, tal bar, el cerro, etcétera. Durante el aislamiento se volvieron sitios preciados en la imaginación. También la casa, ese espacio íntimo donde uno tuvo que pasar tanto tiempo y ponerle mucha onda para sobrellevar el encierro.

- ¿Cómo te cambió la mirada la pandemia?

- Sin duda, me hizo pensar más en el día a día y no planificar tanto. Entregarme a lo que tenga ganas de realizar ahora y confiar en eso. Este disco está cruzado por la sensación de los primeros días de aislamiento, en marzo del año pasado, esa sensación de que algo se termina y viene algo nuevo que no sabemos muy bien qué es, y que no se puede escapar a la crisis que estamos viviendo.

- ¿Cómo es tu posición frente a lo existencial?

- Cuando la vida se vuelve tan incierta y los planes se ven truncados, hay que intentar mantener la energía para sobrellevar las cosas con calma. El disco está dedicado a mi abuela y a la de mi esposa Alejandra, ellas eran dos mujeres muy fuertes que le hacían frente a toda adversidad. El destino es incierto, de alguna manera siempre vamos a tener que lidiar con lo imprevisible. El camino es seguir haciendo música y pinturas. Compartiendo y trabajando junto a gente amiga, sobre todo confiando en lo que a uno le gusta hacer.

- ¿Proponés trazar un mapa sobre la vida de cada uno?

- Más bien pensar en por qué habitamos los lugares que habitamos, por qué hay gente que vive a la orilla de un volcán o en ciertos sitios a pesar de sus adversidades e inclemencias climáticas.