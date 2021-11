Cifras preocupantes: Uno de cada cuatro jóvenes de 18 a 24 años es "ni-ni" en Argentina

En la Argentina, casi uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja. A partir de estas cifras, el país se encuentra entre el grupo de naciones con mayor cantidad de "Ni-Ni", ocupando el puesto 34 de 38 en el listado.

Los datos fueron expresados en un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, que fue elaborado sobre la base de un relevamiento efectuado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El documento advierte que, en Argentina, el 24,1% de los jóvenes de ese rango etario no trabaja ni estudia. Así, sólo es superado por Brasil (35,9%), Colombia (34,5%), Turquía (32,2%) e Italia (24,8%).

En el otro lado del ranking aparecen los Países Bajos, que presentan el menor porcentaje de “Ni-Ni”, con apenas el 7,6%. Luego están Alemania y Suiza, con el 8,1% y 8,4%, respectivamente, y Noruega, Islandia, Luxemburgo y Suecia, que tampoco llegan a los dos dígitos, según consigna una nota de Ámbito Financiero.

“Es urgente reducir el porcentaje de jóvenes que no estudian, para que tengan mejores probabilidades de encontrar un trabajo, ya que, en promedio, de cada 10 argentinos cuya formación alcanzó el nivel terciario apenas dos no consiguen empleo. Pero esta cifra asciende a 4 cuando se trata de personas que no alcanzaron más allá del nivel secundario superior”, subrayó Alieto Guadagni, director del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano.

En esa línea, observó que "el nivel educativo secundario se está transformando en el piso establecido por la mayoría de las empresas modernas para el reclutamiento de su personal, lo cual explica, en parte, la diferencia en las tasas de empleo observadas según el nivel educativo de los trabajadores”, completa.

En nivel terciario

Los indicadores presentan cifras diferentes cuando se analiza el nivel terciario. Allí se observa que Canadá es el país con mayor porcentaje de población que ha alcanzado este nivel educativo, con un total del 60%, seguido por la Federación Rusa y Japón con el 57% y 52%, respectivamente. En el otro extremo se encuentra China, con apenas el 9% de la población, seguida por India e Indonesia con valores inferiores al 15%. Asimismo, se observa que los países que presentan una baja proporción de la población que alcanzó el nivel terciario concentran un mayor porcentaje de la población cuyo máximo nivel educativo es el secundario o niveles aún inferiores; por ejemplo, China presenta un 62% de población que ha alcanzado el nivel secundario y un 28% que ha alcanzado niveles inferiores al secundario.

Por su parte, tomando como referencia el porcentaje de población que ha alcanzado como máximo el nivel terciario, Argentina se ubica por debajo del promedio de la OCDE ocupando el lugar 26º de los 46 países incluidos en el listado, con una tasa del 35%, mientras que el 36% de la población ha alcanzado el nivel secundario y el 29% niveles inferiores al secundario.

Paralelamente, con respecto a las tasas de empleo de la población de 25 a 64 años de edad según el nivel educativo que hayan alcanzado, en casi todos los casos cuanto mayor es el nivel educativo alcanzado mayor es la tasa de empleo de la población. Los países que presentan mayor tasa de empleo de personas que alcanzaron el nivel terciario son Lituania, Países Bajos y Eslovenia, con una tasa del 90%, al mismo tiempo que la India se encuentra en el extremo inferior con una tasa de apenas el 62%, siendo además el único caso en que la tasa de empleo de la población con nivel secundario supera a la del nivel terciario alcanzando el 63%. Sudáfrica, Arabia Saudita, Turquía y Colombia le siguen a la India con cifras menores al 75%, mientras que Argentina se ubica en el promedio con una tasa del 81%.