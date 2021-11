Atlético: una caída que no tiene fin

Ni el más pesimista de los hinchas imaginaba un cierre de 2021 como el que vive Atlético. El año deportivo fue de mal en peor en todo sentido; tal es así que empezó con la idea de armar un equipo competitivo, que peleará la clasificación a copas internacionales y ahora, en 25 de Mayo y Chile piden a gritos que el año se termine.

Luego de seis meses discretos, en la primera parte del año, Atlético no pegó ni una desde junio para acá. Nada. Ni la vuelta de Luis Miguel Rodríguez, ni los refuerzos que pidió Omar De Felippe y mucho menos el rendimiento del equipo en cancha. Esta agonía llamada Liga Profesional para Atlético fue un verdadero tormento.

Casi como si se tratara de una costumbre de los últimos partidos, Ayer comenzó el duelo con actitud, presionando a Unión y dejando en claro que pretendía no ser un rival accesible para el “Tatengue”. Dos offsides mal cobrados a Ramiro Ruiz Rodríguez y a Ramiro Carrera presagiaban que el camino de Atlético en el “15 de abril” sería cuesta arriba.

El “Decano” duró sólo 30 minutos de pie en Santa Fe. Hasta el penal cometido por Cristian Lucchetti y convertido por Juan Manuel García, prometía dar batalla. El grito de gol pareció aturdirlo y el local lo notó e inmediatamente capitalizó el 2-0 antes de los 40 minutos. A partir de allí Atlético deambuló en el césped, hasta que Nazareno Arasa decretó el final del primer período. El entretiempo debe haber sido duro en el vestuario. Martín Anastacio habrá puesto el grito en el cielo por la actitud que mostraban sus pupilos. Una de las cualidades más valoradas del DT tucumano son las arengas que suele dar en los camarines. Pero eso tampoco sirvió.

En el complemento Augusto Lotti se perdió un gol increíble cuando no se habían completado dos minutos de esta etapa y el grupo sintió esa jugada como un puñal que terminó con cualquier promesa de mejoría. Para colmo, a los siete minutos, García marcó el tercero de su cuenta personal y del partido. Era offside, probablemente no haya cambiado el desarrollo del partido, pero el asistente Gonzalo Ferrari que había cobrado dos fuera de juego que no existieron en el primer tiempo, no vio el adelantamiento del goleador de la tarde. Atlético no liga ni en los fallos arbitrales.

El 3-0 fue un regalo para la visita porque el resultado podría haber sido mucho más abultado. Unión sacó el pie del acelerador y perdonó al “Decano”.

A SACAR DEL MEDIO. Augusto Lotti y Leonardo Heredia caminan hacia el circulo central, mientras en el fondo, Juan Manuel García festeja el primer gol del partido. Fotos de Javier Escobar - Especial para La Gaceta

Los números del torneo demuestran la cruda realidad de Atlético que se encuentra sin rumbo. De los primeros 15 partidos (todavía al mando de “ODF”) había ganado cuatro y empatado cuatro, perdido siete y en ese tramo del torneo le habían convertido 20 goles. Una campaña que no era buena pero que comparada con la de la última parte del torneo, es para nada despreciable. En los últimos ocho partidos le convirtieron 22 goles, una locura. Solo sumó cinco de 24 puntos posibles y se hunde en el fondo de la tabla.

Como si eso fuese poco, en los promedios se muestra cada vez más amenazado y la crisis deportiva que atraviesa el equipo encienden todas las alarmas en 25 de Mayo y Chile.

El torneo está siendo cruel para el “Decano”, además le queda enfrentar a Colón y a River, nada más y nada menos que los últimos dos campeones del fútbol argentino. ¿Lo bueno? Nada puede ser peor que este presente, pero necesita urgente hacer borrón y cuenta nueva. Los hinchas y jugadores, miran con cariño el calendario, el único que parece traerles buenas noticias, a esta altura, es el 2021 que ya se va.

CORAZÓN "DECANO"

Siguen en Santa Fe

Para no perder demasiado tiempo, el plantel de Atlético se quedará en Santa Fe y desde mañana se entrenará en el predio de Unión pensando en el choque del viernes, desde las 19.15, contra Colón en el “Cementerio de los elefantes”.

Recupera a dos; pierde a uno

Para el encuentro frente al “Sabalero”, Martín Anastacio podrá contar con Marcelo Ortíz y Guillermo Acosta, luego de que ambos purgaran una fecha por acumulación de amarillas. En tanto, Abel Bustos llegó a la quinta tarjeta y se perderá el duelo contra el “Sabalero”.

ESTA VEZ NO PUDO SER. Anastacio se mostró activo, pero el equipo no levantó.

Números alarmantes

El paupérrimo presente del “Decano”, a falta de dos fechas, arroja números que dejan enormes signos de interrogación. En primer lugar es la valla mas vencida con 42 goles en contra (1,83 goles por partido), de los cuales más de la mitad se los hicieron en las últimas ocho fechas. Además; junto a Aldosivi y San Lorenzo son los equipos que más partidos perdieron (12). También ocupa el segundo lugar entre los equipos que más amonestados tuvo, con 61 tarjetas, levemente superado por Talleres con 64. Apenas logró un triunfo (4-3 sobre Argentinos) y cuatro empates en las ultimas 14 fechas, es decir sumó siete puntos de 42 posibles.

La Reserva empató y sigue sumando

El equipo conducido por Rubén Vega y Antonio Apud ayer terminó jugando con 10 hombres por la expulsión de Gonzalo Salinas, pero de todas formas igualó 0-0 ante Unión. De esta manera alcanzó los 31 puntos en el torneo y la decimoprimera ubicación, logrando de esta manera la mejor campaña de la historia en esta categoría. El viernes, desde las 9, enfrentará a Colón (38) que sueña con pelearle el torneo a Boca (43), mientras que en la última fecha enfrentará a River, ubicado en el puesto 17 con 28 unidades.