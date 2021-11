Cartas de lectores V: pedido de jubilados

Los jubilados y pensionados de Tucumán y de la Argentina nos dirigimos a la opinión pública, ante el olvido de toda la dirigencia política argentina tanto del oficialismo como de la oposición, para expresar el calvario al cual han sometido a nuestras vidas; no es vida, es un suplicio. Los viejos no existen, no les importa. El 88% de los jubilados y pensionados de la Argentina son pobres e indigentes. Por lo tanto exigimos: 1. Aumento de emergencia ya, a partir de noviembre de 2021, del 30% para todas las jubilaciones hasta las jubilaciones mínimas. 2. Que el aguinaldo se cobre el 100% sin ningún tipo de descuento 3. Que a través de un DNU se suspenda el descuento de Anses por préstamos por los meses de diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022. 4. Revisión de la Ley de Movilidad nefasta que aprobó el Congreso en diciembre 2020. 5. El pedido a todos los medios de comunicación y a la sociedad para que nos ayuden a visibilizar a lo largo y ancho del país nuestra situación como abuelos, como padres, como jubilados; no tenemos a quién más pedir ayuda. Gracias.

Luis Arroyo, Miguel Navarro y seis firmas más

