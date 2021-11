El crimen de Ana Dominé: los defensores afirman que no hay pruebas para condenar

Dos audiencias faltan para que el tribunal decida la suerte de los siete imputados por el crimen de Ana Dominé. Hoy será el tiempo de las aclaraciones de los alegatos, donde los acusadores y los defensores cuestionarán sus dichos.

Mañana, luego de escuchar las últimas palabras de los acusados (si es que quieren declarar ante los magistrados), el tribunal dará a conocer el fallo. Terminará así el primer que movilizó a los tucumanos con el nuevo código procesal penal.

De qué se los acusa a los imputados por el crimen de Ana Dominé

Ayer terminaron de alegar todos los defensores de los acusados, de los cuales, se solicitó condena para seis y se pidió la absolución para el séptimo (se informa por separado). Todos pidieron la absolución de sus pupilos por considerar que no había pruebas suficientes para que sean condenados por su participación en el crimen registrado el 12 de setiembre de 2020.

Como si se trataran de técnicos de fútbol, los cuatro defensores no dudaron en cuestionar la investigación que realizó la Policía y la falta de objetividad del fiscal Carlos Sale para valorar la prueba.

Manuel Pedernera, defensor de Cristian Godoy, fue el más ingenioso a la hora de presentar su alegato. El profesional, que fue asistido por Marina Oliva y Lucía Toledo, puso en el debate una frase que leyó en la puerta del baño de un bar cercano a tribunales: “recordá siempre que cuando se prioriza de alguna manera lo urgente, se pierde de vista lo importante”. Y usó esas palabras para referirse a la supuesta presión social que tuvieron los investigadores para esclarecer el caso los llevaron a tomar decisiones que terminaron perjudicando a los imputados.

Los defensores plantearon seis puntos por los cuales el tribunal, integrado por Fanny Suriani, Dante Ibáñez y Diego Lammoglia:

- Cuestionaron la rueda de reconocimiento en la que Lucas Quesada y otros testigos identificaron a los autores del hecho, ya que las imágenes de sus rostros habían sido difundidas por los medios de comunicación.

- criticaron el testimonio de Cinthia Villavicencio, la testigo clave del caso. Dijeron que la mujer mintió todo el tiempo y cuestionaron que la fiscalía haya tomado sus palabras como sustento de la acusación.

- Indicaron que varias de las pericias que se realizaron fueron llevadas adelante por profesionales que no estaban capacitados para desarrollar esa tarea.

- Sostuvieron que a lo largo de la audiencia no surgió ninguna prueba que realmente confirme que los acusados formaban parte de una banda que se dedicaba a cometer este tipo de delito.

- Señalaron que el acta realizada por Greco con sus declaraciones espontáneas son anticonstitucionales porque violan sus derechos. El acusado, según la acusación, habló en la división Homicidios y contó detalles que ayudaron a esclarecer el caso.

- Explicaron que los imputados presentaron testimonios de personas que ubicaron a los acusados en otros lugares cuando se produjo el hecho.

La otra cara

Los acusadores tendrán hoy la chance de replicar todos los cuestionamientos que realizaron los defensores. Pero de todas maneras, no le darían mucha importancia a las críticas porque saben que el debate se haría interminable. “Vamos a cuestionar algunos de sus dichos, pero estamos confiados con el trabajo que realizamos”, indicó Sale.

El representante legal de la querella Patricio Char comentó que no se puede cuestionar la investigación. “Comenzó con una captura de pantalla y terminó con un ADN determinante. No hay margen para cuestionar, sólo para felicitar”, aseguró el profesional. “La sociedad tucumana necesita volver a confiar en el servicio de justicia. Creo que con una sentencia ejemplar en este caso, podemos pintar de verde esperanza un futuro no muy lejano”, concluyó el profesional.