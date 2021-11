La justicia de Tucumán, bajo la lupa

La destitución de jueces en Tucumán y el nombramiento de un nuevo presidente de la Corte Suprema son algunos de los cambios de un Poder que tiene, en los últimos días, abruptos cambios.

Para debatir sobre el tema estuvieron presentes en el estudio de Panorama Tucumano el legislador Walter Berarducci; Alberto Lebbos, de la comisión de víctimas por la impunidad; el ex diputado Esteban Jerez, del colegio de abogado enel juri de enjuiciamiento y el presidente presidente del colegio de abogados, Rodolfo Gilli. Cuatro miradas distintas, antagónicas o complementarias para analizar una situación compleja.

El debate comenzó con una pregunta: por qué ahora se destituyen tantos jueces y antes no. ¿Qué pasaba antes, se portaban bien los jueces?

Berarducci dijo que parte del cambio se debe a las modificaciones en la legislatura, donde se recepcionan las denuncias, que deben ser evaluadas por una comisión para recién elevarlas a un juicio político. "Recién cuando esa comisión de juicio político considera que es pertinente , realiza una acusación que es elevada al jurado de enjuiciamiento. El jurado no puede abocarse de manera directa", dijo.

Berarducci aceptó que la pelea en el oficialismo permitió que se cambie la composición de la comisión de juicio político. Y esa comisión, que tiene 12 miembros, y necesita una mayoría para elevar juicio, antes tenía mayoría del oficialismo. Eso cambió por las peleas en el oficialismo. "Ese cambio permitió que se haga lo que se tenga que hacer", dijo.

Berarducci sostuvo que no sólo es un problema político. "No tenemos un poder judicial de excelencia", dijo el legislador y acotó que el poder judicial está en crisis, como muchas instituciones de nuestra sociedad. Hasta nuestra sociedad está en crisis.

Alberto Lebbos, Walter Berarducci, Esteban Jerez y Rodolfo Gilli

Alberto Lebbos afirmó que no hay que caer en el error de cooperativizar las responsabilidades. "La política tiene una respuesta concreta para sacudirse las responsabilidades. Frente a una problemática te da tres respuestas: es un problema de todos, es un problema de larga data, es un problema complejo. En realidad los problemas que sufrimos los ciudadanos, no es culpa de todos. Es culpa de los decisores. si son problemas de larga data es porque no se ocuparon de solucionarlos. Y la mayoría de las veces no so complejos, suelen tener soluciones simples, en algunos casos de sentido común", dijo Lebbos.

El hombre también sostuvo que los pobres son los más vulnerables a las injusticias y resaltó que muchas leyes fundamentales se aprobaron en diciembre de 2006, gracias a una pelea del entonces gobernador, Alperovich, con su vice. "Todos rogamos peleas internas porque ahí la sociedad puede conseguir algo del sector político", dijo.

El ex diputado Esteban Jerez, del colegio de abogado en el juri de enjuiciamiento, mencionó un dato importante: Tucumán pasó 14 años sin juicio político. "Y en estos últimos dos años se destituyeron cuatro jueces. No es cualquier cosa destituir a un juez", resaltó.

Gili, presidente del Colegio de abogados, celebró que ahora el sistema esté funcionando. Reconoció que al llegar al Colegio había pedidos de juicio que no se motorizaban. "Cuando nosotros remitimos los juicios políticos, celebramos la respuesta que hay ahora, porque hay una decisión de hacerlo. Las instituciones han funcionado. Esto es un saneamiento institucional. Es necesario que siga funcionando", dijo.

Las intervenciones fueron más profusas: los cuatro invitados hablaron de del juez Pisa, de los distintos aspectos que no funcionan en la justicia y qué rol cumple cada engranaje del complejo aparato de justicia. Mirá el video completo.