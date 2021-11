Los impuestos, a las arcas nacionales

“La mayor parte de los impuestos que deja la minería al Estado se los lleva la Nación. Tengo un informe reciente de una consultora que analizó que el 83% de los impuestos y diferentes tasas que paga la minería se los lleva la Nación. Esto es una contradicción porque la Constitución Nacional de 1994 indica que las provincias son dueñas de los recursos minerales y, sin embargo, el impuesto a las ganancias, las retenciones y aranceles de exportación son recaudaciones de la nación que quedan en la nación. Las retenciones no son coparticipables, por ejemplo. Lo que, concretamente, queda para la provincia es el 3% de regalías de lo que se produce y exporta, que es un número importante. También quedan las tasas municipales, por mencionar”, explicó Carlos Ramos, presidente de la Cámara de Minería.

Sin embargo, explican quienes trabajan en este rubro, el impacto económico y social de la minería es algo que queda y contribuye a la economía local. “En Salta, por leyes y resoluciones de la Secretaría de Minería, se solicita que los proveedores y mano de obra, por mencionar algo, deben ser locales. Se trabaja mucho en responsabilidad social empresaria en la zona donde está ubicado el yacimiento. Ese impacto es enorme, hablamos de empleo directo, indirecto y registrado con el segundo mejor salario del país, luego del sindicato petrolero y que equipara al sector bancario. Un empleado que está en medio de la Puna, igual que un bancario”, advirtió.

Con respecto a las restricciones de la actividad, las más importantes son cambiarias. “Las mineras que están funcionando tienen que lidiar con esto. Por ejemplo, para una inversión en cobre se necesitan entre 3.500 o 4.000 millones de dólares para construir la mina. Obviamente las compañías mineras se apalancan en el mercado internacional pero luego hay que repagar esos créditos. Hoy el sistema de restricciones cambiarias que tenemos impide acceder libremente a esas divisas cuando exportamos. Un ejemplo: yo le pido un préstamo a un banco, me prestan 4.000 millones y dentro de 4 años cuando empiezo a producir y exportar 2.000 millones de dólares al año, llegan los dólares y el Banco Central me da pesos a mitad del valor. Y yo necesito dólares para poder repagar los créditos que permitieron que construya la mina”, manifestó Ramos.

Otro problema son las retenciones que, en el caso del cobre son del 4%. “Son proyectos de gran volumen pero baja renta, está demostrado, hay balances que indican que un proyecto en Chile que factura y exporta 14.000 millones de dólares tiene gastos por 13.000 millones por lo que su ganancia final no llega al 8%. Si le ponés una retención del 4,5% estas acercándolo a la situación de que no tenga ganancias. Ese es un segundo problema”, mencionó el presidente de la Cámara de Minería y concluyó: “La estabilidad fiscal también es otro problema porque no se está cumpliendo: cobran impuestos que no corresponden y el Estado te dice que pagués y luego reclamés. Cuando hacés juicio, lo ganás pero pasaron cuatro o cinco años y te pagan en pesos licuando el dinero por la inflación que hay en el país. Por último, el IVA a la construcción que es del 21% se paga durante la construcción de los proyectos pero la empresa mientras tanto no factura entonces el impuesto del IVA no se recupera. Estos son problemas que hacen poco atractiva la inversión en Argentina. Actualmente estamos buscando un acuerdo que nos haga instrumentar mayores facilidades para hacer competitivo al país”.