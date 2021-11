Chicago: bajaron los precios del maíz y de la soja

La toma de ganancias por parte de los fondos especulativos volvió a causar caídas en los contratos de soja y de maíz en el mercado de Chicago. El trigo, por el contrario, cerró al alza debido a la buena demanda internacional del grano.

El contrato de enero de la oleaginosa cayó un 0,15% (U$S 0,73) hasta los U$S 464,16 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por un 0,11% (U$S 0,55) para ubicarse en U$S 468,48 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, luego de las subas que se registraron durante la semana, aunque una mayor demanda del poroto para procesamiento interno en Estados Unidos limitó la caída.

El aceite acompañó la tendencia bajista del grano, con una merma de un 1,70% (U$S 22,27) hasta los U$S 1.282,19 la tonelada, mientras que la harina ganó un 0,37% (U$S 1,54) para concluir la jornada a U$S 409,83 la tonelada.

Por su parte, el trigo subió un 0,36% (U$S 1,10) y se posicionó en U$S 302,40 la tonelada, como consecuencia de una robusta demanda externa de la mano de una sostenida actividad de los importadores, según indicaron voceros de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En este sentido, hoy se conocieron compras de Filipinas por 130.000 toneladas a Estados Unidos.

Por último, el maíz perdió un 0,39% (U$S 0,89) y se ubicó en U$S 224,69 la tonelada, por ventas técnicas y una mayor solidez del dólar, que tiende a tornar menos competitivas a las exportaciones estadounidenses, explicaron los voceros de la BCR.