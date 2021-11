"Milanosaurio": el sándwich de milanesa tucumano del que habla el país

Un sándwich de milanesa tucumano sorprende al país y, hasta algunos, se atreven a decir que es el más grande del mundo. Se trata del "milanosaurio" que mide 35 centímetros de largo y llega a pesar hasta tres cuartos de kilo.

Este manjar, creado por Sergio Santillán, dueño de la sandwichería "El Turco", originalmente fue denominado como "el mila Turco", pero los clientes lo rebautizaron como "milanosaurio".

"El especial que los clientes llaman ‘milanosaurio’ lleva cuatro fetas o ‘pisos’ de milanesa intercaladas: son 350 gramos de carne que pesa todavía más con el huevo y el pan rallado, cuando se hace milanesa", contó Santillán al diario La Nación.

El sándwich puede llegar a pesar más de 700 gramos. El común, con lechuga y tomate, sale $350, y el especial $440, que pueden comerlo dos personas tranquilamente.

Santillán admite que en su local tiene una carta amplia de platos, pero el tradicional sándwich es el elegido por los clientes. "Es nuestro fuerte. Viene gente de Salta, Catamarca y Córdoba a probarlo, y micros desde Bolivia", remarcó.

Para lograr mantener precios competitivos cuentan con carnicería propia: "el deposte de la carne lo hacemos nosotros. Para la milanesa usamos carne de novillo y los cortes son nalga, cuadrada, chiquizuela o bola de lomo, y corazón de cuadril que es muy tierna".

El pan de sus preparaciones también es elaboración de la casa. "Mide un poco más de 35 cm, es el clásico ‘sanguchero’, una variante intermedia entre el pan figazza, el pan francés (pero no tan crocante) y el pebete (pero no tan blando). Nosotros no le ponemos leche, como otros; el nuestro lleva solo agua".

El "milanosaurio" lleva también una salsa salteña y su variante ultra picante. "La preparamos con tomate y cebolla picados, perejil, aceite y vinagre, y la picante además lleva un ají muy fuerte, rico y sabroso, que traemos en vaina desde Santiago del Estero, es el famoso ‘putaparió’, así lo llaman ellos".

La salsa picante lleva también “otras cositas” que prefiere mantener en reserva y guarda su fórmula bajo siete llaves como un verdadero secreto industrial. “A los que les gusta el picante les resulta muy rica, pero la verdad que es fuerte”.

Por último, al ser consultado sobre cuántos "milanosaurios" vende por día, Sergio señaló que sumando ambos turnos, mediodía y noche; suele servir más de 700 platos de su especialidad.