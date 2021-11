Panorama Tucumano: balance electoral positivo para cuatro fuerzas

A contrario de lo que podría pensarse, el balance de una elección no se agota en señalar ganadores y perdedores. Del mismo modo en que la consecución de una banca no significa, necesariamente, un triunfo contundente, el hecho de no haber alcanzado un escaño tampoco implica haber salido derrotado.

Haber incrementado la cosecha de votos de una elección a otra; haber sorteado una polarización, e instalarse como tercera fuerza; haber finalizado en segundo lugar, a mínimos puntos porcentuales del primero, pueden contarse también como pequeñas victorias.

Un ejemplo de ello es la consideración que referentes de cuatro espacios que participaron de los comicios de renovación parcial de ambas Cámaras del Congreso nacional hicieron de los resultados de esa elección del domingo.

Las diputadas electas Rossana Chahla (Frente de Todos) y Paula Omodeo (Juntos por el Cambio), y los legisladores Ricardo Bussi y Federico Masso, que fueron candidatos a senador por Fuerza Republicana (FR) y por el Frente Amplio por Tucumán (FAT), respectivamente, debatieron en el ciclo de LGPlay Panorama Tucumano, bajo la moderación del conductor del ciclo, el periodista Federico van Mameren. Los cuatro celebraron el resultado que arrojaron las urnas, desde distintas perspectivas.

"La gente nos dio un respaldo tremendo, extraordinario, en una elección totalmente polarizada. Fueron 110.000 votos heroicos, que debieron sortear dádivas, bolsones, dinero. Nos dan respaldo; nos dicen que sigamos para adelante, con nuestros proyectos e ideas. Se viene argentina complicada, y debemos avanzar hacia un gran acuerdo no peronista en Tucumán", dijo Bussi.



A criterio de Masso, el FAT coronó el domingo una elección difícil. "Tuvimos la decisión de salir a jugar un partido, que también jugaban todos los monstruos de la política. Se jugaron los dineros públicos de la Gobernación y de tres intendencias. Si hubiese una ley de acceso a la información pública deberían ir a la Justicia: uno conoce los precios de una gigantografía, de los afiches. Estos no se pueden solventar desde un espacio político. Entonces, ¡cómo no estar orgullosos de haber sacado un 4,5%, en ese escenario! Además, tenemos mucha confianza de que vamos a seguir creciendo", dijo el referente de Libres del Sur.

A criterio de Omodeo, se trató de una elección histórica. "La mayoría de los tucumanos estamos en contra del oficialismo, si sumamos todas las fuerzas. Una de las cosas que explican el crecimiento de CREO, en la fórmula que conformamos con (el intendente de Concepción, y diputado electo) Roberto Sánchez es que nos basamos en hechos: no solo no hay que mentir, sino que hay que ser más transparentes", dijo la presidenta del flamante partido CREO.

La debutante en política admitió que el hecho de haber obtenido un escaño en la Cámara Baja le significa un desafío enorme. "Ahora debo estar a la altura de las circunstancias, y no defraudar. Creemos que no hay que mirar el partido desde la tribuna, sino que hay que ser valiente y animarse: tendremos que pasar a jugar el partido; y no moverse ni un centímetro de aquellos principios que hay que defender", añadió.

La ministra de Salud de la provincia subrayó que el Frente de Todos obtuvo la mayor cantidad de votos en Tucumán. "Nosotros ganamos. En lo personal, creo que hay un reconocimiento hacia la gestión, en la cual hemos venido trabajando durante tantos años. Pero hay un mensaje de la gente, que dice que no está conforme. Y hay que escucharla", dijo Chahla.

Las diputadas electas y los legisladores debatieron, además, sobre otras cuestiones, referidas no solo a lo electoral, sino a la situación en la provincia y en el país. El debate completo, en el video.