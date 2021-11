Rubén Moisello, presidente de San Martín: “vamos por los 20.000”

El tiempo tiene la capacidad de transformar los escenarios. En un primer momento, la pandemia golpeó fuerte a San Martín: luego del parate, la dirigencia afista encabezada por Claudio Tapia le arrebató de un plumazo los 44 puntos que lo tenían primero en la carrera por el ascenso a la Liga Profesional. En segunda intancia, comenzar de nuevo a puertas cerradas, sin los ingresos por boletería, fue otro duro golpe a su economía. Sin embargo, dicen que no hay mal que por bien no venga: tras la habilitación del 50% del aforo, el club lanzó una fuerte campaña de asociación, dando prioridad a los abonados a la hora de adquirir entradas para los partidos definitorios del campeonato. Así, pasó de tener 2800 socios en marzo de este año a estar hoy cerca de los 15.000. Sobre ello dialogó LG Deportiva con el presidente Rubén Moisello.

-¿Esperaban estas cifras?

- Son números que se celebran. Mas aún cuando a los pocos días de haber alcanzado 10.000, pasamos a rozar los 15.000. Por supusto que es una satisfacción, porque no se trata de una casualidad, sino una causalidad; gracias al trabajo arduo de la Comisión Directiva, del Departamento de socios y de la Comisión de la Mujer. Todos unidos nos pusimos el objetivo de aumentar la masa societaria, que era de unos 2.800 cuando asumimos en marzo. O sea, el crecimiento fue exponencial. Hay que destacar la actitud del hincha que decidió dar un paso al hacerse socio y así ayudar al club. Nuestra idea es, en algún momento, que al estadio entren solamente socios. Auguramos llegar a ese objetivo. Creemos que estamos en buen camino.

¿Esperan sostener este ritmo de crecimiento de la masa societaria?

- No nos tenemos que conformar con los 15.000, queremos llegar a la capacidad total del estadio. Que en un futuro no muy lejano podamos ampliar esa capacidad, y que todos los que ingresen lo hagan con carnet. Por eso seguimos con la idea de mantener una cuota social baja ($500) para darle la posibilidad también al que menos tiene.

- ¿Cree que la masiva asociación tuvo un proceso acelerado por los privilegios al sacar las entradas?

- No tengo dudas de que la asociación masiva se vio acrecentada por darles prioridad a la hora de las ventas de entradas, ya que nos exigieron un 50% de aforo. Ademas de ofrecer precios inferiores en el costo de las mismas. Pero no solo eso, ya que siendo socios, y gracias a un acuerdo con la Cámara de Comercio de Tucumán, se sumaron mas de 100 comercios que ofrecen descuentos especiales en sus productos.

- ¿El proceso es sencillo?

- Sí. Así que invitamos a los que quieran asociarse a que se acerquen porque repito: la idea es que solo entren socios.

Arranca la venta

Hoy comenzará la venta de entradas para el partido contra Ferro. La venta será de 8 a 18 en el Hipódromo (horario que se mantendrá los días siguientes) y apuntará a los socios prioritarios (los que colaboraron con los $5000 en plena pandemia, vitalicios y los abonados hasta el 30 de junio). Mañana será para socios mayores a un año de antigüedad y el sábado para los de cualquier antigüedad. El lunes se expenderá el remanente para no socios.

La socia 10.000: "fue muy lindo el reconocimiento"

“¡La verdad, no pensé que el club iba a llegar tan rápido a ese número!”, se asombró María Yuliana Meheris. La socia numero 10.000 del “Santo” fue reconocida por el propio presidente de la institución, Rubén Moisello, el lunes en la previa al partido ante Tigre, con la entrega de una copia gigante de su carnet.

FELIZ. María Yuliana posa, sonriente, con su carnet gigante de socio 10.000.

“Cuando me avisaron que me iban a reconocer fue algo muy lindo. Sobre todo poder pisar el césped de la Ciudadela y a estadio lleno. Lo que se siente estar ahí dentro es algo inexplicable”, contó con alegría la Licenciada de Comercialización de 29 años de edad.

“Soy hincha del club desde chica. Toda mi familia lo es. Siempre íbamos a la cancha, pero no como socios. Hoy en día, después de una pandemia, ver lo que pasó San Martín, con cambio de dirigencia en el medio y la falta de ingresos, me llevó a que me hiciera socia junto a mi papá para apoyar al club, pero desde otro lado. Quise brindarle mi granito de arena al club, para que siga creciendo”, cierra Yuliana , que tiene como idolo al capitán “ciruja”, Ignacio Arce.