Interna peronista: "Si hay culpables, se llaman Manzur y Jaldo", dijo Cortalezzi

Los resultados de las elecciones legislativas nacionales repercutieron en el Gobierno tucumano y reabrieron, al parecer, las heridas tapadas durante la campaña. El legislador oficialista Armando “Cacho” Cortalezzi salió hoy al cruce de las declaraciones del gobernador interino Osvaldo Jaldo, quien ayer había manifestado que la unidad en el peronismo no estaba tan afianzada como creían y que revisarán los “números” de cada comuna y cada municipio para explicar la pérdida de votos.

El mandatario, en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play, había observado que los problemas económico y social del país habían incidido en los sufragios y reconoció que no “habían sentido” las divisiones internas en el peronismo tucumano. “Hace 60 días salimos de las PASO, donde sacamos 15 puntos de diferencia. Luego de dirimir las diferencias en las urnas, hemos llegado al 14 de noviembre con un peronismo unido y trabajando juntos. Pero la unión no ha sido del 100%, como lo pensábamos o pretendíamos. Por estar al frente de cuestiones institucionales, de los problemas reales de la gente, no sentimos (las divisiones internas remanentes). Y a la hora de la verdad, nos dimos con los votos”, graficó el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo.

Esta mañana, el ex aperovichista Cortalezzi responsabilizó de manera directa a Jaldo y al jefe de Gabinete nacional, Juan Manzur, por la pérdida de votos. "Me extraña que quieran echarle la culpa a los delegados comunales, a los concejales y a los intendentes, que son la parte más finita del hilo. Si hay culpables en Tucumán, se llaman Manzur y Jaldo. Sobre todo, Jaldo”, enfatizó.

“Deberían estar agradecidos por el trabajo que hicieron los dirigentes. Si no lo hubiesen hecho, no habrían ganado las elecciones”, enfatizó. El legislador destacó que la interna en el oficialismo local no incidió en el resultado de las elecciones, sino que “habían dejado que manchen al peronismo con improperios, con insultos que hicieron dirigentes de un lado y del otro”.

Y apuntó a Jaldo: “Entonces, lo que debería hacer es pedirle disculpa a los dirigentes”.

“Gracias a los dirigentes están donde están, y las amenazas no sirven. Tienen que hacer una mea culpa y decir que los culpables somos nosotros”, insistió, entre otras referencias.