Juri desafió a Alfaro: “que renuncie y yo me comprometo a no ser candidato a intendente"

En medio de la disputa por el manejo de la capital, el relecto presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, lanzó un desafío al intendente Germán Alfaro. “Que renuncie (como jefe municipal) y yo me comprometo a hacer lo mismo como presidente del Concejo y a no presentarme como candidato en caso de elegir intendente”, enfatizó.

Juri le respondió así al referente de Juntos por el Cambio (JxC), tras la renuncia a la banca del congreso. El manzurista dijo que desde la intendencia no se habían contactado para poder “acordar una transición ordenada” si la intención era asumir como legislador nacional. “Le pido que me desmienta. Siempre me acusa y comienza a banalizar la política”, señaló el manzurista, quien negó un pacto con Ricardo Bussi para “el control” de San Miguel de Tucumán.

“Me hace gracia la mentira tan descarnada. Lo veníamos anunciando, era una crónica de una muerta anunciada. Hoy está ratificando que era una candidatura testimonial. Siempre busca la culpa en otro para no hacer lo que tiene que hacer. Ahora, la culpa es mía”, expresó, entre otras cosas, en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play.