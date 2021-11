Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: se encuentra aislada y con síntomas de covid-19

La conductora y actriz Carmen Barbieri fue aislada luego de presentar síntomas compatibles con coronavirus en las últimas horas.

La noticia fue confirmada por Sebastián Pampito Perelló Aciar, panelista del ciclo que conduce Barbieri. "Lamentablemente está aislada. Tuvo algunos síntomas -de coronavirus- el fin de semana y su médico, que la cuida mucho y que es el doctor que le salvó la vida, le dijo que se quedara en su casa", indicó.

Y añadió: "no nos olvidemos que Carmen pasó por un Covid terrible hace ocho meses nada más. Que estuvo en coma, que estuvo intubada. Creo que ya se hisopó y está esperando los resultados".

La noticia generó mucha preocupación entre los seguidores y familiares de la artista, quien envió un audio para llevar tranquilidad.

"Estoy en mi casa, atada con cadenas de barco porque no me dejan salir hasta no tener el resultado del covid. Tengo síntomas. No estuve con nadie que haya tenido o tenga covid, así que no tuve ningún contacto. Pero el fin de semana tuve fiebre de 37.5", sostuvo Barbieri.