Recorrió más de 12.000 km, llegó a Tucumán y ahora va hacia México: todo a pie

Esta es la segunda vez que llega a Tucumán caminando. La primera lo hizo hace un poco más de dos años, cuando iniciaba su travesía y las “huellas de Jony” (su cuenta de Instagram) recién comenzaban a dejar sus marcas por el país. Jonathan Viera es un joven cordobés de 33 años que recorre la Argentina a pie y, ahora, está de regreso a su punto de partida con un nuevo destino en mente: México.

El 5 de junio de 2019 partió desde Salta hacia el sur del país, cargando un carro donde lleva lo indispensable para pasar varios días en ruta; aunque el cargamento llegó a pesar casi 120 kilos, entre los bidones de agua, víveres, la carpa, ropa y presentes de las personas que conoció en su largo recorrido, según cuenta Jonathan, en diálogo con LA GACETA.

Jony camino al sur de Argentina

Su aventura se originó por un desafío personal, pese a los cuestionamientos que tuvo de algunos miembros de su familia en Córdoba. “Quería conocer el país donde nací y me propuse hacerlo de esta manera”, recuerda. “Mis padres no lo entendieron y aun les cuesta comprender este modo de vida, pero con el tiempo me mostraron su apoyo”, dice.

Jonathan llegó a caminar 65 kilómetros en un día, bajo el sol y con viento en contra, como le ocurrió en la Patagonia. Si bien más de una vez, él mismo se dijo que “esto era una locura” cuando el cansancio parecía ganarle, siempre encontró un viajante amigo que lo ayudaba y nunca le faltó quien lo esperara en algún rincón del país. Así, considera que hoy tiene “una gran familia en toda la Argentina”.

Lleva recorridos más de 12.000 kilómetros y conoció casi todas las provincias, excepto una. “Cuando estaba en el sur, y en tiempo de cuarentena, vi cómo se manejó el gobernador de Formosa y los problemas que esa provincia tenía con respecto a la pandemia, entonces decidí no ir”, explica.

Como a todos, la pandemia del coronavirus y las restricciones que se implementaron el año pasado lo sorprendió en medio del camino: Jonathan estaba en Chubut, en la ruta nacional N°3 con destino hacia el norte, luego de haber cruzado la región patagónica hacia el sur, hasta Tierra de Fuego.

Dado que las fronteras provinciales se cerraron y la incertidumbre era casi generalizada, el caminante decidió quedarse en Rawson por tres meses, hasta que tramitó un permiso para poder seguir su rumbo. “Escribía, tejía y hacía algunas changas”, según cuenta; de esta manera transcurrió gran parte de cuarentena.

Luego siguió el centro del país, el reencuentro y el abrazo con su familia, el recorrido por el caluroso y húmedo Litoral, y devuelta hacia el noroeste, con decenas de banderas argentinas firmadas por cada uno de los amigos que hizo a su paso.

Ahora, en Tucumán “se siente en familia”, asegura. Aquí conoció a mucha gente que lo alentó y lo ayudó cuando recién arrancaba y hoy vuelve a sentir ese afecto en la casa un tucumano que le dio alojamiento. Allí el joven caminante se repone de una lesión que tuvo en unos de sus pies, cuando pasaba por Quimilí, en Santiago del Estero.

“Estoy en San Miguel de Tucumán, en la casa de José Toledo, descansando y recuperándome”, cuenta y a la vez muestra su ansiedad por volver a la ruta: “de acá me largaré a Salta para luego pasar a Jujuy, y de ahí tengo la idea de ir a México, pero no hay destino final, aún no sé qué pasará”, se aventura.