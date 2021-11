Quién es Vicky Braier, Juariu, la influencer tucumana que brilló en Masterchef

En uno de sus cientos de posteos en Instagram, la influencer tucumana Victoria Braier se filma viendo la película “Black Widow”, la espía del universo Marvel. Asombrada por el despliegue, también se siente identificada: “Sé quién eres”, dice el personaje interpretado por Scarlett Johansson. “¿Vos me estás hablando a mí, changa?”, le “contesta” “Vicky”. “¡Yo soy la espía de las redes!”. Esos segundos, de un video que en realidad está motivado por una publicidad que ella debía hacerle a Disney, resumen bastante bien a la representante tucumana y sensación en Masterchef Celebrity.

Desde hace un tiempo, “Vicky” se empezó a hacer famosa por hurgar sigilosa y puntillosamente en las redes sociales de celebridades nacionales, llegando hasta a tener primicias para parejas que se concretaban o se separaban. Ahora, con 35 años, la celebridad, como bien marca el nombre del programa, es ella. No es una espía de la KGB como en la película, claro está, pero a su irrupción en la televisión de aire porteña (tan difícil de acceder) se la ganó con ese tipo de trabajos. Su sello, además, incluye una tonada tucumana que no solo no abandonó y la lleva con orgullo, sino que la exacerba. Si sumamos la vuelta de tuerca que le dio a la promoción que debía hacer de la película en ese caso, tenemos sus principales características: una chica bien tucumana, hábil en la cocina como bien destacaron los chefs en el programa de ayer, una espía de famosos y alguien que se da maña para todo.

Gran devolución de @germantegui a @juariuok en el segundo programa de #MasterChefArgentina 👏 | Miralo EN VIVO por Mi Telefe https://t.co/918mwxvaUz pic.twitter.com/pwuv00CoSD — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) November 10, 2021

“Veo la foto y no puedo entender que sea yo la que va a estar ahí. Cuando uno es del interior, en mi caso de Tucumán, ve la tele como algo muy lejano y a la farándula como una fantasía. Es muy emocionante pensar que algo es imposible y de repente se cumple”, escribió horas antes de debutar en uno de los programas más vistos de la televisión argentina.

“Vicky” llegó a Buenos Aires a los 27, recibida de diseñadora gráfica y con algunas materias de Comunicación Social. Lo hizo acompañando a su novio en ese entonces (hoy marido). Está catalogada como la “menos famosa” de los participantes, algo de lo que no reniega, al contrario. Su apodo con el que se hizo conocida, “Juariu”, es una versión, dice ella, "tucumanizada", de Who are you? (¿Quién sos? en inglés).

Con todo eso, no solo llamó la atención de miles de seguidores en Instagram (hoy son más de 300.000), sino también de Jorge Rial, quien en su momento la convocó para que tuviera una columna semanal en Intrusos. Qué mejor intrusa de las redes y los famosos que ella para estos tiempos.

Luego le llegó el turno como panelista en Bendita TV, el programa de “Beto Casella” y además de sus dotes detectivescas, adquirió mayor protagonismo y se ganó el derecho a más minutos en cámara.

Y si alguien piensa que la autoreferencia a una superhéroe es demasiado para ella: es porque no conoce este dato: a los 29 le detectaron cáncer de mama. Por suerte sucedió de forma temprana y atraviesa la última parte de un tratamiento exitoso.