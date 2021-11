Sondeo: ¿viajarías al espacio si pudieras pagar el pasaje?

En julio de este año, Jeff Bezos y un grupo de personas estuvieron 11 minutos disfrutando de un viaje al espacio exterior, con una vista única del planeta tierra. Bezos viajó acompañado por su hermano Mark, la pionera de la carrera espacial Wally Funk y el estudiante Oliver Daemen. Funk, con 82 años, y Daemen, con 18, son respectivamente la persona de más edad y la más joven en viajar al espacio.

Virgin Galactic vendió un centenar de pasajes al espacio: ¿Cuánto cuestan?

Hoy se conoció la noticia de que la empresa de turismo espacial Virgin Galactic, de Richard Branson, anunció que vendió un centenar de billetes para viajar al espacio, desde agosto pasado, a U$S 450.000 cada uno. El precio actual está muy encima de los entre U$S 200.000 y U$S 250.000 pagados por 600 clientes entre 2005 y 2014. La nueva tarifa "ha tenido una buena recepción", informó la compañía en un comunicado, en el que recordó su objetivo de vender 1.000 pasajes al espacio antes del lanzamiento del primer vuelo comercial, previsto para fines de 2022.

Jeff Bezos: “Quedé atónito por la belleza y fragilidad de la Tierra”

