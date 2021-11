Cartas de lectores III: vacunación de covid-19

En mi carta del 25/10/2021, me referí a la...” campaña apresurada de vacunación en niños...” y la necesidad de “ información fehaciente y objetiva...” desde el Estado, para que las familias tomen decisiones basadas en el conocimiento con... “evidencia científica y no sólo basado en las buenas intenciones” (del Estado). Esta semana se comenzó a vacunar niños en China, con la vacuna Sinopharm. Inevitable recordar las palabras de la ministra de Salud de Nación, Dra. Vizzotti, en ocasión de informar, el 3 de octubre, el inicio de la campaña de vacunación en niños de 3 a 11 años, que en China ya habían sido vacunados 500 millones entre niños y adolescentes. Infiero que sólo las buenas intenciones motivaron que la Dra. haya realizado esta afirmación, cuya finalidad era proteger a nuestros niños ante el temor de un nuevo avance de la Covid. Más allá de esta esperanzadora interpretación, motivada quizás por necesidad de creer (tengo dos nietos: el de 6 años fue vacunado), es mi responsabilidad, o nuestra, formular preguntas: ¿Se justifican afirmaciones erróneas para implementar una campaña de vacunación? ¿Se justifica que asociaciones pediátricas argentinas, en cierto modo, hayan avalado, con su apoyo a esta campaña, declaraciones de la Sra. ministra sin chequearlas? Las que, aparentemente, ¿tenían una intencionalidad más política que sanitaria? Realmente preocupante que la línea divisoria que debe marcar los límites entre las instituciones, en este caso esté tan difusa. Como padres, abuelos y/o tutores de menores, nos encontramos en una situación de indefensión absoluta si no podemos tener la confianza suficiente en que las asociaciones de pediatría cumplirán su tarea y responsabilidad con la idoneidad que les obliga su rol. Y, como ciudadanos, en una situación de indefensión, ante la sospecha de que la política prima como interés antes que nuestras necesidades y/expectativas. Sería importante recordar, en este punto, lo que afirmó Alejandro Magno: “De la conducta de cada uno depende el destino de todos”.

Hilda Cristina Ponce

