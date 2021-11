Cartas de lectores IV: elecciones

En la Argentina de hoy vivimos las tristes consecuencias del pésimo uso del poder. Poder que se usa para enriquecerse, comprar voluntades, lograr impunidad, acomodar a la familia en cargos públicos, y esclavizar al pueblo con planes y dádivas, con el único objeto que los sigan votando para mantener el poder. En cambio, el que tiene autoridad, ejerce un liderazgo que lo lleva a ocuparse no sólo de hacer las cosas que le convienen a la sociedad para que sea próspera, sino también conseguir que las personas actúen por propia motivación, por el sentido del deber y la responsabilidad y que sean valoradas por sus acciones. Para lograr autoridad son imprescindibles la ejemplaridad en el comportamiento, la honestidad, la rectitud, la ética, que es el modo más eficaz para que el líder motive a la sociedad. Es indudable que nuestro gobierno no tiene autoridad por el uso incorrecto del poder, uso arbitrario de los bienes del Estado, la mentira, la ineptitud, la quita de libertad a los ciudadanos, y la incapacidad de promover la educación de calidad, el esfuerzo y el mérito. Hemos caído un 10 % el PBI, aumentó la pobreza al 50 %, y estamos en los niveles de ingreso per capita similares a 1974, o sea hemos retrocedido 47 años. El país es un Titanic, pero los botes ya están ocupados por gobernantes y sindicalistas, sus parejas, secretarias, amigos. El pueblo se ahoga en las bodegas desde hace 75 años. Se cree que la riqueza la genera el Estado, no los empresarios y trabajadores. Las elecciones del próximo domingo son la gran oportunidad para empezar a cambiar el rumbo de estas políticas populistas que destruyeron las posibilidades de una sociedad con bienestar y progreso. Salir del grupo de los cinco países con más inflación del mundo, logrando un Estado sin déficit fiscal, con menores impuestos, con reglas claras que generen confianza, inversiones, trabajo genuino, crecimiento y poder brindar un servicio social de calidad. Y terminar con el negocio de los gerentes del pobrismo, ya sea intendentes o punteros. El 14 de noviembre es la gran oportunidad.

José Manuel García González

[email protected]