No todo es Tinder, qué otras apps de citas se usan en Tucumán

El mundo poco a poco deja atrás la pandemia para dar paso a distintos ensayos que nos acerquen a la vida como la conocíamos antes, lo que muchos llaman la “nueva normalidad”. En ese proceso, volver a relacionarnos con otros es, sin duda, todo un desafío. Pero, una vez más, la tecnología irrumpe para salvarnos.

En un extenso catálogo, las tiendas de Android y Apple presentan distintas apps para conocer gente nueva, tener citas o simplemente para pasar un buen rato acompañado. Parece muy simple, solo basta con elegir una buena foto de perfil, pensar las palabras que más nos definan para nuestra biografía y animarse a matchear. Aunque eso es solo el primer paso.

La posibilidad de entablar contacto con un desconocido le seduce a muchos. En cierto modo, el anonimato encubierto en algunos datos que dicen ser personales y verdaderos, permite dar lugar a la creatividad al momento de presentarse ante otros. Idear nuevos escenarios y darse licencias que en la vida real - o en cualquier interacción presencial - sencillamente son más difíciles de sostener. Es ahí, en ese momento, que surge la oportunidad de soltarse y ¿por qué no? jugarle un round a la virtualidad.

“Desde lo virtual nos desinhibimos, perdemos vergüenza y nos animamos a más. Tenemos más tiempo para elegir qué queremos mostrar, o pensar qué queremos responder. Incluso, hasta el manejo de las emociones es diferente en este esquema”, explica la licenciada en psicología y Sexóloga clínica, Agustina Soria Gómez (@psicoagus).

La especialista adhiere a una máxima que sus colegas reproducen a diario: las relaciones virtuales nunca van a reemplazar el contacto directo y presencial que podemos tener con otros. Sin embargo, rescata el abanico de posibilidades que le han dado a muchos.

“Los pros y contras dependen siempre de los protagonistas, hay personas que incluso prefieren este tipo de relaciones. La ventaja es la facilidad del tiempo y la poca inversión que requiere, mientras que una de las desventajas es la poca interacción presencial y el hecho de acostumbrarse solo a relacionarse de manera virtual”, desarrolla.

En un intento por restarle protagonismo a los prejuicios, Soria Gómez se detiene en un punto fundamental: hoy las relaciones no solo se enfocan en lo sexo-afectivo. “Por la pandemia, tuvimos que relacionarnos en lo laboral, la amistad, y demás. Tuvimos que desafiarnos en muchos ámbitos relacionales y cuando usamos este tipo de app, al menos sabemos qué es lo que buscamos y que queremos”, describe.

¿Y si nos detenemos a observar qué pasa en Tucumán? A priori, la idea de usar estas estrategias parece emparejarse más con los usos de quienes habitan grandes metrópolis. Otros, en cambio, no lo piensan demasiado, apuestan y ganan.

“Noto que los tucumanos tienen mucha resistencia a usar las apps. Si bien fueron grandes aliadas en tiempo de aislamiento, ahora se vuelve a preferir el contacto directo y relacionarse de manera presencial”, agrega.

Aunque la oferta se ajusta a todos los gustos y preferencias, en Argentina, las aplicaciones favoritas son Tinder, Badoo, OkCupid, Happn e Instagram. Sí, Instagram.

Victoria (24) cuenta que la curiosidad la llevó a descargarse Tinder hace más de seis años “para ver qué onda”. “Tuve muchas citas y ninguna mala experiencia. También hice muy buenos amigos hace tiempo, sin conocernos personalmente”, explica. Con el tiempo, fue probando otras opciones, aunque ahora prefiere Instagram. “Es una buena herramienta para conocer gente nueva o personas que ya conocés y querés concretar salidas”, añade.

“Conocer el amor”, responde Martín (27), ingeniero Industrial, ante la pregunta de qué lo llevó a adentrarse en el mundo de estos encuentros virtuales. Recuerda que todo empezó hace más de un año, cuando vio que un compañero de trabajo la tenía. “Me llamó la atención. En ese entonces había terminado una relación que duró cuatro años y no quería compromisos serios. Tampoco quería usar Tinder porque me daba desconfianza, en cambio, en Instagram tenía a gente que más o menos conocía. Eso me animó”, relata.

Años atrás, Facebook encontró un nicho con mucho potencial y creó Dating (Programa de citas) para “encontrar el amor” a través de la red social.

"Dating hace más fácil que encuentres el amor a través de lo que te gusta - ayudándote a comenzar relaciones sustanciales a través de las cosas que tienes en común, como intereses, eventos o grupos", había explicado la firma en un comunicado.

A pesar de las nuevas funcionalidades, la mayoría prefiere algo más tradicional y se queda con la lista de mejores amigos, donde las “reacciones” y stories dominan la escena y se da un contacto más íntimo. Todo es más simple y cercano.