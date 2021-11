Cuatro pasos para hacer una autoevaluación del auto usado

La pandemia de la Covid-19 ha potenciado el negocio digital. Así, las compañías expandieron sus plataformas para captar la mayor cantidad de consumidores 2.0. En este contexto, el e-commerce de vehículos usados se perfeccionó para ofrecer más cotización y más evaluación remota al usuario interesado en vender y/o comprar las unidades. Así, los propietarios tratan de alcanzar el mejor valor posible del producto que ofrecen y, para eso, analizan el estado del auto, tomando cuatro factores fundamentales, según señala OLX Autos, el primer ecommerce que compra vehículos usados en el país de manera 100% online.

FUNCIONAMIENTO DEL AUTO: es importante que el vehículo que se quiere vender funcione correctamente, ya que tener el auto en buen estado hará que su valor aumente en el mercado. Para ello, se recomienda hacer los chequeos anuales correspondientes. En el caso de la batería del vehículo, se estima que dependiendo de su uso cada tres o cinco años se suele cambiar. Al momento de evaluar su estado, es importante revisar que sus bornes (los botones metálicos al que va unido un hilo conductor eléctrico) no se encuentren sulfatados, ya que si al abrir el capó del auto la batería posee un color un tanto verde azulado, eso será síntoma de que se deberá reemplazar por una nueva. Respecto del motor, es necesario revisar que los niveles de aceite y líquido refrigerante se encuentren dentro de lo delimitado, con el objetivo de asegurarse el buen estado y funcionamiento del motor. En el recipiente del líquido refrigerante y la varilla del aceite se encontrarán dos marcas que indican los niveles máximos y mínimos, en el primer caso se debe encontrar entre medio de estos dos y en el segundo, si está por debajo significa que falta aceite, y por encima del límite hay que sacar aceite para evitar problemas. Los frenos también son importantes. Quienes están interesados suelen mirar el espesor de las pastillas de freno, siendo 4 milímetros (equivalente al doble del ancho de una punta de crayón) el mínimo recomendado. En caso de estar por debajo de ese marcador, necesitarán ser reemplazadas. A su vez, si se nota una vibración en el pedal y en el volante al frenar, es probable que los discos estén alabeados y necesiten un reemplazo. Finalmente, la suspensión y el tren delantero pueden ser evaluados mientras se conduce el auto, ya que en caso de que posea algún daño, se detectará al escuchar un ruido atípico al pasar baches o tomar curvas, o mismo notar que la dirección es imprecisa.

EXTERIOR DEL AUTO. Se debe tener en cuenta el estado de la pintura y la chapa, el parabrisas, las ópticas, los faros y los paragolpes. A su vez, hay ciertos daños, como los rayones o abolladuras, que pueden afectar a una o más partes del auto que requieran reemplazo. Por ejemplo, la puerta puede tener un golpe y eso dificultar su apertura, entonces el daño no sería algo solo superficial sino también funcional y deberá ser evaluado dado que puede modificar el valor de un auto.

INTERIOR DEL AUTO. Por un lado, hay que evaluar si hay manchas o roturas estéticas que puedan afectar el precio. Por ejemplo, si el tapizado se encuentra roto, manchado o con olor, que posea alguna mancha de aceite, chicle, lapicera o vino. Por el otro, que el sistema aire acondicionado y calefacción funcione bien (así como que tenga su filtro en buen estado), que tenga los airbags y cinturones de seguridad en buen estado, que los vidrios eléctricos suban y bajen sin problema y que si se posee un sistema de cierre centralizado y alarma el mismo funcione correctamente. Además, el estado del polarizado (en caso de tenerlo) también es un punto que se tendrá en cuenta.

CUBIERTAS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO. El tiempo estimado para realizar la rotación de un neumático es cada seis meses o cada 10.000 kilómetros, pasado ese tiempo se recomienda chequearlos para saber si están en condiciones de usarse otro período o es necesario hacer el cambio. Además, al momento de venderlo es fundamental contar con los accesorios del vehículo: la llave comando, segunda llave, rueda auxilio, cricket, llave cruz y llave de tuerca de seguridad (en caso de contar con ese equipamiento), y que estos elementos funcionen correctamente.

A partir de este nuevo sistema, los clientes ya no necesitan asistir a un lugar físico para evaluar un bien material, sino que con una guía clara y precisa pueden tener la información que necesitan antes de tomar una decisión. OLX Autos observa que apenas un 3% de las personas que cotizan su vehículo en www.olxautos.com.ar no responden del todo bien a la autoevaluación online y un 7% de los autos que reciben poseen daños que la persona no supo identificar, trabajando constantemente para achicar este número aún más.