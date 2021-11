En el Monumental, Racing venció 2 a 0 a un Atlético sin juego ni reacción

Racing aprovechó dos ataques seguidos en los primeros 16 minutos del segundo tiempo y sacó la ventaja suficiente para vencer a Atlético, 2 a 0, por la vigésima fecha de la Liga Profesional. No pasó sobresaltos ante un local sin juego y sin respuestas futbolísticas.

El "Decano" arrancó el primer tiempo con poca precisión y sin recursos, ante una "Academia" que tampoco pudo dominar el balón. Así se desarrollaron los primeros 20 minutos del encuentro: lento, sin llegadas ni sorpresas.

No hubo cambios con el correr del primer período. Ambos conjuntos no se sacaron ventajas y no pudieron generar peligro en los arcos. Racing mostró un leve predominio del balón; mientras que el local esperaba.

A los 36', Atlético registró el primer avance claro en el encuentro. Acosta remató desde el área grande al arco defendido por Arias, pero sin dirección. A partir de ahí, el "Decano" logró elaborar algunas llegadas tibias.

Estadísticas del primer tiempo

-Posesión: Atlético 39% - Racing 61%.

-Disparos: Atlético 4 (todos afuera) - Racing 2 (al arco).

ATACANTE. Cristian Menéndez intenta dominar el balón. LA GACETA / FRANCO VERA





Segundo tiempo

Atlético intentó cambiar su rendimiento en el inicio del complemento, a partir de algunos avances (sin profundidad). Sin embargo, Racing asentuó su juego con el paso de los minutos, lo que le permitió balancear el partido. Se mostró un poco agresivo ante un conjunto local sin respuestas. De esa forma, aprovechó dos ataques casi seguidos.

A los 13', Javier Correa remató con la derecha al arco de Lucchetti y marcó el primer gol para el visitante. Mientras que a los 16', Matías Rojas convirtió el segundo tanto de jugada.

La "Academia" pudo mantener la ventaja hasta el final del encuentro. No sufrió sobresaltos, ya que el local no mostraba un mejor juego ni reacción.

El DT Guiñazú intentó cambiar la imagen con algunos cambios, aunque no obtuvo respuestas en el campo de juego. Los jugadores de Fernando Gago pudieron contener al local, cerrando los espacios.

El local venía de sufrir una dura derrota 4-1 ante Platense en Vicente López, la primer desde la asunción de Guiñazú como entrenador del primer equipo. Frente a Racing, esta noche, no pudo cambiar su cara y hacerse fuerte de local.

Estadísticas finales

-Posesión del balón: Atlético 41% - Racing 59%.

-Tiros de esquina. Atlético 5 - Racing 3.

-Recuperaciones: Atlético 11 - Racing 19.

Formación de Atlético

Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Jonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Abel Bustos y Leonardo Heredia; Cristian Menéndez y Oscar Benítez. DT Pablo Guiñazú.

Formación de Racing

Gabriel Arias; Iván Pillud, Eugenio Mena, Leonardo Sigali y Fernando Prado; Mauricio Martínez, Nery Domínguez, Matías Rojas, Lisandro López; Enzo Copetti y Javier Correa. DT: Fernando Gago.

Datos

Hora: 20.15

TV: FOX SPORTS

Arbitro: Pablo Echavarría

Historial

Atlético Tucumán ganó 5 veces

Empataron 3 veces

Racing 6 ganó veces

Último enfrentamiento: Atlético Tucumán 2 - 0 Racing (19/11/2020, por Copa Diego Maradona)