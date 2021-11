Las hormigas voladoras son inofensivas

En la cocina, en el baño, golpeando las ventanas para ingresar en la casa, adentro del auto, en el jardín... Seguro habrás notado que en los últimos días hay hormigas voladoras, literalmente, por todos lados. ¿Estamos siendo invadidos? Algo así. ¿Hay razón para alarmarnos? No.

Está claro que no es nada agradable ver o sentir insectos volando a nuestro alrededor. Y menos cuando se trata de hormigas. “Esto es simplemente parte del ciclo normal de la vida de todas las hormigas. Como son insectos sociales, tienen diferentes castas, y cumplen diferentes funciones dentro de nido”, explicó la mirmecóloga Fabiana Cuezzo, en una entrevista en LA GACETA Play.

“Las voladoras surgen en los periodos en los que los hormigueros necesitan expandirse”, añadió la especialista. Se trata de un fenómeno que ocurre todos los años para esta época.

Cómo eliminarlas

La pregunta que se hacen muchos tucumanos es cómo combatirlas. Respecto de este punto las opiniones están divididas.

Algunos especialistas vinculados con el cuidado ambiental opinan que no es necesario matarlas, ya que ni atacan ni hacen daño, y además, forman parte del ecosistema.

Ariel, un vecino de Yerba Buena que pidió mantener en reserva su apellido, explicó que en su casa las barren todos los días. “No hacen nada y se mueren solas. No hay razón para eliminarlas”, afirmó.

Cuezzo explicó: “No hay necesidad de combatirlas. Hay que aprender a convivir con ellas. La gran mayoría va a morir antes de crear un hormiguero nuevo. No es que la gente va a tener cientos de hormigueros en su casa. Pero, en caso de alergias o de fobias, se puede recurrir a aerosoles amigables con el ambiente y rociar las bocas de los hormigueros. También se puede echar vinagre blanco sobre la superficie donde están saliendo. El olor fuerte del vinagre las ahuyentará”.

Vuelo nupcial

Lo que se ha visto en los últimos días se conoce como vuelo nupcial. “Estas hormigas voladoras son reinas y reyes de colonia, recién generadas en cada nido, y la función que cumplen es la de dispersarse y reproducirse. Las condiciones que se han dado en estos días de mucho calor y lluvias intensas provocan la formación de estos vuelos y la aparición de estas hormigas”, aclaró la especialista, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.

Lo que sucede es que una vez llegada la primavera, las reinas ponen huevos de dos tipos: de los que nacen las hormigas comunes, es decir, las obreras, y de los que surgen las larvas aladas. Estas hormigas, machos y hembras, salen del nido, en estos vuelos, para reproducirse y crear otros hormigueros. “Las reinas se sacan las alas una vez que han sido fecundadas y buscan un lugar para iniciar un nuevo nido -comentó Cuezzo-; después de reproducirse, los machos mueren”. Estos vuelos nupciales suelen tener lugar siempre en esta época del año.

Nada que temer

Es difícil no alarmarse ante la aparición de estas hormigas con alas, pero lo cierto es que no representan un peligro para los humanos. “Esta especie en particular nidifica en tierra o en madera, en árboles huecos o madera podrida. Sus hormigueros son grandes, porque no hacen un desarrollo sobre la tierra sino abajo -aclaró Cuezzo-; es muy difícil erradicarlas... Hay que estar tranquilos porque no son peligrosas. Tienen las mandíbulas en la parte anterior de la cabeza como para agarrarse de algo, pero nada más. Lo que impresiona es el tamaño y la cantidad”, agregó.

Dijo que es importante mantener la calma y esperar unos días. “Las hormigas nidifican en la tierra y no van a producir ningún tipo de daño a la construcción, al menos esta especie. Y, en segundo lugar, paciencia, porque esto es temporal. Pasa, pero va a suceder todos los años, y normalmente entre noviembre y marzo, que son los periodos cálidos y húmedos y de mucha lluvia”.