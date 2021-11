Ualá afianza su expansión en México con una inversión de U$S 150.000.000

La fintech argentina Ualá formalizó hoy el acuerdo para la compra del banco mexicano ABC Capital en su plan de expansión en ese país, en el que invertirá alrededor de U$S 150.000.000, en los próximos 18 meses.

Ualá comenzó a operar en México hace un año y cuenta hoy con más de 300.000 usuarios, de los cuales el 71% vive fuera de la ciudad de México, según se informó en un comunicado.

“En los próximos 18 meses vamos a invertir U$S 150.000.000 en México”, aseguró a Infobae.com el fundador de la fintech, Pierpaolo Barbieri. Ese monto será volcado a la expansión del negocio y el desarrollo de nuevos productos en México y no incluye lo desembolsado por Ualá para acceder al paquete accionario de ABC Capital, operación cuyo monto que no fue informado.

ABC Capital tiene más de 12 años de funcionamiento en el sector financiero, respaldado por un grupo de empresarios mexicanos liderados por Mario Laborin, quienes permanecerán en la empresa como socios estratégicos de la compañía argentina.

Según Infobae.com, Barbieri aseguró en Ualá analizaba comprar un banco desde hace más de un año, por lo que sus inversores ya sabían que la operación anunciada hoy estaba en agenda.

En agosto pasado, la compañía captó U$S 350.000.000 en una ronda de inversión, la más cuantiosa para una empresa privada de los últimos tiempos y que transformó a Ualá en “unicornio” ya que la dejó con un valor de capital de U$S 2.450.000.000.