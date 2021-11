Aumento para los empleados de comercio: cómo quedó la escala salarial

A partir de este mes, los salarios de los empleados de comercio tendrán un incremento, acordado en las últimas paritarias del sector que buscó acercar los ingresos a los índices de inflación previstos para este año. Se trata un ajuste de un 9% más, no remunerativo.

Entonces, cuánto pasarán a cobrar los trabajadores con este aumento, según cada categoría:

- "Maestranza A" pasa a ser de $56.615,96, más un adicional no remunerativo de $14.154, lo que da un total de $70.769,96.

- En el caso del "Personal Auxiliar A", con un salario inicial será de $57.436,17; se sumará un adicional no remunerativo el próximo mes de $14.359,03, y en total el sueldo quedará en $71.795.

- El mismo monto le corresponderá a un "Vendedor", según las escalas publicadas por la Federación Argentina de Empleados de Comercio.

- "Administrativo A", cobrará de básico en noviembre $71.538,9 por el adicional de $14.307,79 no remunerativo.

-Un "Auxiliar especializado", que recién se inicia cobrará en noviembre $57.928,58 de básico, más $14.482,03 para alcanzar $72.410,61.

- La categoría "Cajero A" recibirá un sueldo inicial de $57.436,15, más $14.359,03 (no remunerativo), para alcanzar $71.795,18.

Tras el acuerdo paritario, las cámaras empresarias aclararon que el mencionado incremento de 9% se abonará en forma de asignación no remunerativa (Art. 6 Ley 24.241). Este aumento mantendrá su carácter no remunerativo hasta enero de 2022, momento en que se incorporará a los nuevos básicos de convenio por su valor nominal al aumento de empleados de comercio.

Esta suba no tiene impacto sobre los adicionales del CCT 130/75 mientras mantenga su condición de no remunerativo y, por tanto, no se aplicará ningún equivalente hasta su incorporación en el sueldo de empleados de comercio, a saber: presentismo, antigüedad, cajero, armado de vidrieras, chofer y ayudante de chofer. Tampoco computarán para el cálculo del sueldo anual complementario.

Lo pactado en este acuerdo de aumento complementario tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2022 y se ha mantenido el compromiso de las partes a reunirse en enero para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido.